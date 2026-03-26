OGLASIO SE MUP POVODOM INCIDENTA U KULI: Blokaderi metalnim štanglama i motkama pretili aktivistima SNS
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru doveli su u službene prostorije D. S. (1996) iz Kule i identifikovali još dve osobe, zbog sumnje da su bili u grupi više lica koja su noćas, oko 2.45 časova u Kuli, vređali i pretili trojici aktivista Srpske napredne stranke.
Prema prijavi, po kojoj je policija izašla na lice mesta, oštećenima, koji su zbog ranijih slučajeva uništavanja obezbeđivali politički propagandni materijal u Igmanskoj ulici, dvadesetak lica je držeći metalne štangle i drvene motke uputilo uvrede, a potom i pretnje po život.
Prethodno su, prema prijavi, svojim vozilima zaprečili put vozilu u kojem su se nalazili oštećeni.
Policija je odmah obavestila Osnovno javno tužilaštvo u Vrbasu, koje je događaj kvalifikovalo kao krivično delo ugrožavanje sigurnosti i naložilo policiji preduzimanje mera i radnji iz svoje nadležnosti, kao i rad na utvrđivanju da li je bilo upotrebe vatrenog oružja.
Policijski službenici Policijske uprave u Somboru, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, nastavljaju dalji na identifikaciji osoba i utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja.
BONUS VIDEO
Komentari (0)