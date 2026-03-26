Hapšenja i istraga

OGLASIO SE MUP POVODOM INCIDENTA U KULI: Blokaderi metalnim štanglama i motkama pretili aktivistima SNS

В.Н.

26. 03. 2026. u 13:06

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru doveli su u službene prostorije D. S. (1996) iz Kule i identifikovali još dve osobe, zbog sumnje da su bili u grupi više lica koja su noćas, oko 2.45 časova u Kuli, vređali i pretili trojici aktivista Srpske napredne stranke.

ОГЛАСИО СЕ МУП ПОВОДОМ ИНЦИДЕНТА У КУЛИ: Блокадери металним штанглама и моткама претили активистима СНС

Prema prijavi, po kojoj je policija izašla na lice mesta, oštećenima, koji su zbog ranijih slučajeva uništavanja obezbeđivali politički propagandni materijal u Igmanskoj ulici, dvadesetak lica je držeći metalne štangle i drvene motke uputilo uvrede, a potom i pretnje po život.  

Prethodno su, prema prijavi, svojim vozilima zaprečili put vozilu u kojem su se nalazili oštećeni. 

Policija je odmah obavestila Osnovno javno tužilaštvo u Vrbasu, koje je događaj kvalifikovalo kao krivično delo ugrožavanje sigurnosti i naložilo policiji preduzimanje mera i radnji iz svoje nadležnosti, kao i rad na utvrđivanju da li je bilo upotrebe vatrenog oružja. 

Policijski službenici Policijske uprave u Somboru, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, nastavljaju dalji na identifikaciji osoba i utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja.

Nova generacija za sve generacije