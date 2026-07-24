RUSKE snage pogodile su poligon gde su se okupili predstavnici ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa

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Ruske vojne snage gađale su poligon u Kijevskoj oblasti gde su se okupili predstavnici ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, izveštavaju ukrajinski mediji, pozivajući se na portparola Oružanih snaga Ukrajine Jurija Ignjata.

„Dva udara su izvršena na poligon u Kijevskoj oblasti gde se održavala izložba dronova“, navodi se u objavi.

Prema podacima ukrajinskog tužilaštva, ima 10 mrtvih i 100 ranjenih.

Russian savages flee the wreckage of their failed war of genocidal expansion.

pic.twitter.com/PFbLGWnAlW — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 24, 2026

Ranije danas, lokalni mediji izvestili su o seriji eksplozija u Kijevskoj oblasti. Ubrzo nakon toga, pojavile su se informacije da je pogođena izložba Udruženja proizvođača bespilotnih sistema „Armada“. Prema plakatima, planirano je bilo da se prikažu bespilotne letelice, uređaji za detekciju, radar i elektronsko ratovanje.

Ukrajinske javne grupe tvrde da je bila potrebna onlajn registracija za izložbu. Veruju da je to omogućilo da informacije procure do ruske vojske. Drugi izvori tvrde da su samo „pouzdani izvori“ znali lokaciju.

Savetnik ukrajinskog ministra odbrane Sergej Beskrestnov izjavio je da je i on bio na događaju, ali da je preživeo, kao i njegov tim.

Tokom svojih udara, ruske snage koriste precizno vođeno oružje i dronove sposobne da unište bilo koju metu i u Kijevu i širom Ukrajine.