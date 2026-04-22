Torte i kolači

Nežan i neodoljiv slatkiš: Puslica rolat, savršen desert za probirljive sladokusce

Slavica Dobrosavljević

22. 04. 2026. u 07:00

SAVRŠEN desert sa malinama za probirljive sladokusce.

Нежан и неодољив слаткиш: Пуслица ролат, савршен десерт за пробирљиве сладокусце

FOTO: Depositphotos/ndanko

Potrebno je:

za puslicu:

- 5 belanaca
- 275 g šećera
- 20 g listića badema

Za fil:
- 200 ml neutralne pavlake
- 150 ml milerama
- 30 g šećera u prahu
- kesica vanilin šećera
- 250 g malina ili voće po izboru

Priprema:

Umutite mikserom, na najjačoj brzini, belanca s prstohvatom soli, uz dodavanje kašike po kašike šećera. Masu rasporedite ravnomerno u pleh obložen pek-papirom, pospite listićima badema i pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni, 10 minuta. Zatim smanjite temperaturu na 160 stepeni i pecite još 15 minuta.

Za fil, umutite mikserom pavlaku i šećer u prahu, dodajte mileram i vanilin šećer. Koru izvadite iz rerne i okrenite je tako da strana s bademima bude dole. Kad se ohladi, premažite je pripremljenim filom i stavite maline, pa uz pomoć pek-papira lagano uvijte u rolat. Stavite poslasticu u frižider da se dobro ohladi. Pre serviranja, skinite papir i ukrasite rolat malinama ili po želji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
