Nežan i neodoljiv slatkiš: Puslica rolat, savršen desert za probirljive sladokusce

SAVRŠEN desert sa malinama za probirljive sladokusce.

FOTO: Depositphotos/ndanko

Potrebno je:

za puslicu:



- 275 g šećera- 20 g listića badema

Za fil:

- 200 ml neutralne pavlake

- 150 ml milerama

- 30 g šećera u prahu

- kesica vanilin šećera

- 250 g malina ili voće po izboru

Priprema:

Umutite mikserom, na najjačoj brzini, belanca s prstohvatom soli, uz dodavanje kašike po kašike šećera. Masu rasporedite ravnomerno u pleh obložen pek-papirom, pospite listićima badema i pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni, 10 minuta. Zatim smanjite temperaturu na 160 stepeni i pecite još 15 minuta.

Za fil, umutite mikserom pavlaku i šećer u prahu, dodajte mileram i vanilin šećer. Koru izvadite iz rerne i okrenite je tako da strana s bademima bude dole. Kad se ohladi, premažite je pripremljenim filom i stavite maline, pa uz pomoć pek-papira lagano uvijte u rolat. Stavite poslasticu u frižider da se dobro ohladi. Pre serviranja, skinite papir i ukrasite rolat malinama ili po želji.