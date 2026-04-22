Nežan i neodoljiv slatkiš: Puslica rolat, savršen desert za probirljive sladokusce
SAVRŠEN desert sa malinama za probirljive sladokusce.
Potrebno je:
za puslicu:
- 275 g šećera
- 20 g listića badema
Za fil:
- 200 ml neutralne pavlake
- 150 ml milerama
- 30 g šećera u prahu
- kesica vanilin šećera
- 250 g malina ili voće po izboru
Priprema:
Umutite mikserom, na najjačoj brzini, belanca s prstohvatom soli, uz dodavanje kašike po kašike šećera. Masu rasporedite ravnomerno u pleh obložen pek-papirom, pospite listićima badema i pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni, 10 minuta. Zatim smanjite temperaturu na 160 stepeni i pecite još 15 minuta.
Za fil, umutite mikserom pavlaku i šećer u prahu, dodajte mileram i vanilin šećer. Koru izvadite iz rerne i okrenite je tako da strana s bademima bude dole. Kad se ohladi, premažite je pripremljenim filom i stavite maline, pa uz pomoć pek-papira lagano uvijte u rolat. Stavite poslasticu u frižider da se dobro ohladi. Pre serviranja, skinite papir i ukrasite rolat malinama ili po želji.
Komentari (0)