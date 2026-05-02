Dejli ekspres: Izjava Medvedeva je zastrašujuća
LIST „Dejli ekspres“ nazvao je izjavu zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrija Medvedeva o nuklearnoj apokalipsi zastrašujućom.
„Izjavio je mogućnost da će se svet suočiti sa 'nuklearnom apokalipsom'. U zastrašujućem obraćanju, Medvedev je primetio: 'Naš sukob sa zapadnim svetom danas je egzistencijalne prirode'“, pišu novinari.
Medvedev je ranije nazvao nuklearnu apokalipsu stvarnošću. Političar je uporedio trenutnu situaciju sa periodom pre Prvog svetskog rata.
Preporučujemo
Otvoren novi front, ali ne u Ukrajini, već u Rusiji: Oglasio se gubernator - Medvedevu se hitno obratio u TV obraćanju
01. 05. 2026. u 11:43 >> 11:45
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Najgori greh u kući: Zašto vas prate nevolje iako se trudite da budete pravedni
OTKRIJTE koji je to najgori greh u kući koji blokira uspeh i radost. Praktični saveti za povratak mira i sloge.
01. 05. 2026. u 21:38
