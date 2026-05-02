Dejli ekspres: Izjava Medvedeva je zastrašujuća

LIST „Dejli ekspres“ nazvao je izjavu zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrija Medvedeva o nuklearnoj apokalipsi zastrašujućom.

Foto: Profimedia/Mikhail Tereshchenko/ilustracija

„Izjavio je mogućnost da će se svet suočiti sa 'nuklearnom apokalipsom'. U zastrašujućem obraćanju, Medvedev je primetio: 'Naš sukob sa zapadnim svetom danas je egzistencijalne prirode'“, pišu novinari.

Medvedev je ranije nazvao nuklearnu apokalipsu stvarnošću. Političar je uporedio trenutnu situaciju sa periodom pre Prvog svetskog rata.

(alo.rs)