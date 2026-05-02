Tuga! Umro Goran Županac
Fudbalski svet zavijen je u crno.
Region i navijači Slaven Belupa zatečeni su vešću o smrti Gorana Županca, reč je o jednom legendarnom fudbaleru kluba iz Koprivnice.
Županac je bio ključni član legendarne generacije koja je uspela da izbori istorijski ulazak u Prvu ligu Hrvatske. U sportskim analima ostaće upamćen pre svega po postizanju prvog pogotka u sudbonosnoj kvalifikacionoj utakmici protiv Cibalije.
Taj meč je završen trijumfom Slavena rezultatom 2:0, čime je klub otvorio vrata elitnog ranga u kojem se i danas, decenijama kasnije, uspešno takmiči.
- Tužna vest zadesila je našu plavu porodicu. Danas je iznenada preminuo Goran Županac, bivši igrač SB-a, član legendarne generacije koja je izborila ulazak u Prvu HNL i strelac prvog pogotka u ključnoj kvalifikacionoj utakmici protiv Cibalije. Gorane, počivaj u miru - poručili su.
Njegov doprinos ostaje trajna uspomena na vremena kada se Slaven Belupo borio za svoje mesto pod suncem hrvatskog fudbala, a Županac je bio onaj koji je povukao prvi i najvažniji potez na tom putu.
Komentari (0)