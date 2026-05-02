General Ratko Mladić ponovo imao moždani udar

GENERAL Vojske Republike Srpske Ratko Mladić ponovo je imao moždani udar danas, 2. maja, potvrdio je za ATV njegov sin Darko Mladić.

- Čuo sam se sa njim prije dva i po sata, maloprije su mi javili iz Haga da su ga ponovo prebacili u bolnicu. Izgleda da je ponovo imao moždani udar. Imao je simptome, javiće mi dalje kako se bude razvijala situacija - rekao je Mladić za ATV.

Mehanizam u Hagu još bez odluke o puštanju Mladića na liječenje u Srbiju

Mehanizam u Hagu još nije donio odluku o zahtjevu porodice i advokata Ratka Mladića da general zbog teškog zdravstvenog stanja bude pušten na liječenje u Srbiju.

Ističući da nema nikakvih promjena ni po pitanju generalovog zdravstvenog stanja, Mladićev sin rekao je da su porodica i advokati od podnošenja zahtjeva 23. aprila u međuvremenu dobili dozvolu suda da objave veći dio podneska koji su uputili Mehanizmu.

Darko Mladić objasnio je da je taj dokument, prema proceduri, praktično imao karakter tajnosti dok sudija ne naredi i odobri šta može da se objavi.

- Naređenje suda da objavimo javni deo podneska stiglo je prekjuče, a mi smo imali rok da to uradimo do danas. Mi smo juče obavili to šta je trebalo da se rediguje i oni su danas to objavili . naveo je Mladićev sin.

Prema njegovim riječima, taj podnesak koji je danas objavljen, a koji je praktično podnesen juče, samo je javni dio podneska upućenog 23. aprila.

- Međutim, nema tu ništa novo u smislu da je donesena neka odluka, nego je nama prosto dozvoljeno da objavimo veći deo podneska i odobreno nam je da taj podnesak može da ide u javnost - rekao je Darko Mladić.

