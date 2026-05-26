"NADAMO SE DA ĆEMO JEDNOG DANA DOSTIĆI OVE VISINE..." Predsednik Vučić obišao Muzej Komunističke partije Kine (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom trećeg dana posete Kini, obišao i "Muzej Komunističke partije Kine".

Foto: Novosti

Predsednika je dočekao direktor muzeja Li Džongjuan.

Muzej je koncipiran tako da prati istoriju i razvoj Kine, pa su se tako predsednik i ministrini u pratnji, nakon istorijskih tema uputili u kapsulu koja je prikazuje tehnoloski razvoj Kine.

U muzeju su predsedniku pokazani sporazumi koji su potpisani sa Srbijom.

U muzeju se čuvaju i pokloni naših zvaničnika međju kojima su pokloni Ane Brnabić i Tomislava Nikolića.

Tokom šetnje predsednik je otkrio da mu je Si poklonio parče zemlje sa meseca.

- Veoma cenim priliku da posetim izuzetan Muzej Komunističke partije Kine, osnovan pod vođstvom generalnog sekretara KPK i predsednika Narodne Republike Kine, Si Đinpinga, čija istrajnost i mudrost vode veliku Narodnu Republiku Kinu i njen narod, jačajući njihovo verovanje u marksizam i komunizam, socijalizam sa kineskim karakteristikama i poverenje u veliko podmlađivanje kineske nacije. Poseta Muzeju je bila jedinstvena prilika da produbim svoje znanje o razvoju Kine, pod vođstvom KPK - napisao je Vučić u Knjizi počasnih gostiju.

U Muzeju koji je smešten u severnom delu Pekinga u blizini Olimpijskog parka Vučića je dočekao direktor muzeja Li Džongjuan.

Zajedno sa njim u obilasku su bili i ministri u Vladi Srbije, Siniša Mali, Bratislav Gašić, Jagoda Lazarević, Adrijana Mesarović i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

Foto: Novosti

- Nekada sam gledao 'Povratak u budućnost' i mislio da su leteći automobili, pametne mašine i tehnologija koja razume čoveka samo filmska mašta. Danas sam, obilazeći ovu neverovatnu vremensku kapsulu kineskih dostignuća, imao osećaj da sam taj film na neki način i doživeo - naveo je Vučić u objavi na Instagramu.

Kako je dodao, sve što je video delovalo je toliko napredno, da je u jednom trenutku pomislio da njegov telefon pripada muzeju tehnike. Muzej je svečano otvoren 2021. godine, u sklopu proslave stogodišnjice osnivanja partije i od tada služi kao centralno mesto za očuvanje nacionalnog sećanja i prikazivanje puta koji je zemlja prešla od "veka poniženja" do statusa globalne sile.

Vučić je izrazio uverenje da će Srbija i Kina sprovesti sve dogovorene sporazume i aranžmane u korist interesa obe zemlje.

- Vidim, čak i ovde u Muzeju Komunističke partije, da je pred nama svetla budućnost ako budemo u stanju da održimo korak sa kineskim narodom, koji je veoma vredan, marljiv i posvećen. Veoma sam srećan što sam ovde, što mnogo toga učim. Daćemo sve od sebe da ostanemo bliski kao što smo bili do sada sa kineskim predsedništvom i rukovodstvom Komunističke partije. I nadamo se da ćemo jednog dana dostići ove visine, političke i ekonomske, koje je Kina već dostigla - rekao je Vučić tokom obilaska muzeja i dodao je posebno ponosan što je dobio Orden prijateljstva od predsednika Si Đinpinga.

Govoreći o progresu koji je Kina postigla, Vučić je rekao da je bila najvažnija odluka državnog rukovodstva da se pokrene proizvodnja.

- Ovde (u muzeju) su i prvi automobili i traktori guseničari i sve drugo. Neverovatan je napredak zemlja postigla za 76-77 godina - rekao je Vučić.

Naveo je da su istorijskom razvoju Kine doprineli disciplina, rad i jasna državna strategija.

- 'Sve tri stvari zajedno. Ovo je 15. put da imaju petogodišnji plan. Oni se drže svojih planova. Reč je o disciplinovanim, odgovornim ljudima koji su vredni, marljivi, teško rade. I na teškom radu zasnivaju nešto. Ovaj narod je kroz težak rad, od siromaštva dospeo do toga da ponovo se bori za to da bude prva sila sveta - rekao je Vučić.

Dodao je i da je rukovodstvo Komunističke partije Kine moralo da bude blisko narodu jer, kako je rekao, kada je blisko narodu, donosi najbolje odluke.

Vučić je rekao da kineski narod ne potcenjuje sebe, da poštuju i rad svojih predaka i svih koji su doprineli današnjem napretku Kine.

- 'I tu nema lošeg odnosa ili ne znam čega, prosto neverovatno poštovanje, ozbiljna zemlja odgovornih ljudi - kazao je Vučić.

Arhitektura muzeja nosi duboku simboliku. Fasada je ukrašena sa 160 impresivnih stubova, dok su četiri velike skulpture na ulazu posvećene ključnim temama: osnivanju partije, borbi, izgradnji i reformi. Sam oblik zgrade podseća na kineski karakter "Gong" (rad), što simbolizuje radničku klasu i snagu naroda.

Unutar muzeja, stalna postavka pod nazivom "Ostati veran prvobitnoj misiji" vodi posetioce kroz hronološki razvoj Kine. Kroz više od 2.500 fotografija i preko 4.500 istorijskih artefakata, posetioci mogu videti sve, od zapisa sa Prvog nacionalnog kongresa održanog 1921. godine u Šangaju, preko materijala iz perioda Dugog marša i osnivanja NR Kine 1949. godine, pa sve do modernih tehnoloških dostignuća, uključujući modele svemirskih letelica i brzih vozova.

Muzej danas funkcioniše ne samo kao istorijski arhiv, već i kao vrhunski edukativni centar. Koristeći najsavremenije digitalne tehnologije i interaktivne instalacije, on pruža uvid u to kako Kina vidi svoju prošlost, ali i svoju budućnost.

Za svakog posetioca u Pekingu, ovaj muzej je ključna tačka za razumevanje političkog identiteta i razvojnog puta savremene Kine.

BONUS VIDEO: Studenti u Pekingu Vučića dočekali aplauzom