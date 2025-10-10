KARAMEL ŠTANGLICE: Desert koji se topi u ustima
Kombinacija hrskave osnove, kremastog fila i bogatog karamel preliva čini ih savršenim za sve prilike: od dečijih rođendana do svečanih večera. Jednostavne su za pripremu, ne zahtevaju posebne veštine, a izgledaju kao iz najbolje poslastičarnice!
Sastojci
- 1 ½ šolje usitnjenih krekera od grahama (ili Marija keksa)
- ½ šolje otopljenog neslanog putera
Za fil:
- 450 gr krem sira (na sobnoj temperaturi)
- 1 šolja šećera
- 3 jaja
- 1 kašika vanile (pasta ili ekstrakt)
- 1 šolja karamel sosa (domaći ili kupovni)
Priprema
Pomešajte usitnjene krekere sa otopljenim puterom. Pritisnite smesu u podmazan pleh (23×33 cm). Pecite 10 minuta i ostavite da se prohladi. Umutite krem sir do glatke teksture. Dodajte šećer, pa jaja jedno po jedno. Na kraju dodajte vanilu. Sipajte kremasti fil preko kore i ravnomerno rasporedite. Pecite 25–30 minuta na 175 stepeni, dok ivice ne očvrsnu, a sredina ostane blago drhtava. Ohladite 15 minuta, prelijte karamelom i stavite u frižider najmanje 4 sata. Isecite na štanglice i poslužite. Ukrasite čokoladnim mrvicama ili čokoladnim bombonicama.
Uživajte!
TRENUTAK KADA JE KIJEV UTONUO U TAMU: Više od pola grada bez struje usled ruskog masovnog napada (FOTO/VIDEO)
RUSKE rakete i dronovi u petak ujutru pogodili su energetsku infrastrukturu i stambena područja širom Ukrajine, usmrtivši sedmogodišnjeg dečaka u Zaporožju i ostavivši više od polovine Kijeva bez struje, saopštili su ukrajinski zvaničnici, piše Kijev post.
10. 10. 2025. u 07:34
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)