KARAMEL ŠTANGLICE: Desert koji se topi u ustima

Milena Tomasevic

10. 10. 2025. u 13:30

Kombinacija hrskave osnove, kremastog fila i bogatog karamel preliva čini ih savršenim za sve prilike: od dečijih rođendana do svečanih večera. Jednostavne su za pripremu, ne zahtevaju posebne veštine, a izgledaju kao iz najbolje poslastičarnice!

FOTO: Novosti

Sastojci

Za osnovu:
  • 1 ½ šolje usitnjenih krekera od grahama (ili Marija keksa)
  • ½ šolje otopljenog neslanog putera

Za fil:

  • 450 gr krem sira (na sobnoj temperaturi)
  • 1 šolja šećera
  • 3 jaja
  • 1 kašika vanile (pasta ili ekstrakt)
  • 1 šolja karamel sosa (domaći ili kupovni)

Priprema

Pomešajte usitnjene krekere sa otopljenim puterom. Pritisnite smesu u podmazan pleh (23×33 cm). Pecite 10 minuta i ostavite da se prohladi. Umutite krem sir do glatke teksture. Dodajte šećer, pa jaja jedno po jedno. Na kraju dodajte vanilu. Sipajte kremasti fil preko kore i ravnomerno rasporedite. Pecite 25–30 minuta na 175 stepeni, dok ivice ne očvrsnu, a sredina ostane blago drhtava. Ohladite 15 minuta, prelijte karamelom i stavite u frižider najmanje 4 sata. Isecite na štanglice i poslužite. Ukrasite čokoladnim mrvicama ili čokoladnim bombonicama. 

Uživajte!

