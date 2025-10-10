KARAMEL ŠTANGLICE: Desert koji se topi u ustima

Kombinacija hrskave osnove, kremastog fila i bogatog karamel preliva čini ih savršenim za sve prilike: od dečijih rođendana do svečanih večera. Jednostavne su za pripremu, ne zahtevaju posebne veštine, a izgledaju kao iz najbolje poslastičarnice!

FOTO: Novosti

Sastojci



1 ½ šolje usitnjenih krekera od grahama (ili Marija keksa)

½ šolje otopljenog neslanog putera

Za fil:

450 gr krem sira (na sobnoj temperaturi)

1 šolja šećera

3 jaja

1 kašika vanile (pasta ili ekstrakt)

1 šolja karamel sosa (domaći ili kupovni)

Priprema

Pomešajte usitnjene krekere sa otopljenim puterom. Pritisnite smesu u podmazan pleh (23×33 cm). Pecite 10 minuta i ostavite da se prohladi. Umutite krem sir do glatke teksture. Dodajte šećer, pa jaja jedno po jedno. Na kraju dodajte vanilu. Sipajte kremasti fil preko kore i ravnomerno rasporedite. Pecite 25–30 minuta na 175 stepeni, dok ivice ne očvrsnu, a sredina ostane blago drhtava. Ohladite 15 minuta, prelijte karamelom i stavite u frižider najmanje 4 sata. Isecite na štanglice i poslužite. Ukrasite čokoladnim mrvicama ili čokoladnim bombonicama.

Uživajte!