PEČENE JABUKE SA CIMETOM I ORASIMA: Miris jeseni u rerni

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da zbog najavljenih američkih sankcijama NIS-u u narednom periodu neće biti odmora i da će biti mnogo muka, verovatno i teških odluka, ali da će se raditi na tome da se zaštiti zemlja i istakao da ćemo razgovarati sa Rusima o svemu, dok sada sa Amerikancima više nemamo šta da razgovaramo.