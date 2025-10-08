PEČENE JABUKE SA CIMETOM I ORASIMA: Miris jeseni u rerni
Nema ništa prijatnije od doma koji miriše na pečene jabuke, cimet i med. Ovaj tradicionalni desert ne samo da je lak za pripremu, već je zdraviji od većine slatkiša. Savršen je za poslepodnevnu užinu, porodični ručak ili kao topla slatka večera.
Sastojci
- 4 velike jabuke
- 4 kašike seckanih oraha
- 4 kašike meda ili javorovog sirupa
- 1 kašičica mlevenog cimeta
- malo putera (po želji)
Priprema:
Jabuke dobro operite i pažljivo izvadite koštice, vodeći računa da ne probušite dno, kako fil ne bi iscurio. U činiji pomešajte seckane orahe, med (ili javorov sirup) i cimet. Napunite jabuke – Smesu stavite u šupljine svake jabuke, ravnomerno raspoređujući. Složite punjene jabuke u vatrostalnu posudu. Po vrhu svake stavite mali komadić putera (ako želite dodatnu aromu i sjaj). Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 180°C oko 25–30 minuta, dok jabuke ne omekšaju i blago porumene.
Služiti tople. Savršeno se slažu sa:
kuglom vanila sladoleda, kašikom domaćeg šlaga, malo guste pavlake ili grčkog jogurta
Uživajte!
