KREM KAKAO KOKOS KOLAČ: Recept za trostruko uživanje
Ako tražite poslasticu koja spaja bogatu čokoladnu aromu i nežnu svežinu kokosa, ovaj kolač je pravi izbor. Njegov mekani kakao biskvit, baršunasti vanila krem i mirisni kokosni sloj čine savršenu kombinaciju ukusa i tekstura
Sastojci:
Kakao biskvit:
- 5 jaja
- 3/4 šolje šećera
- 1/2 šolje brašna
- 1/3 šolje kakaoa
- 1 kašičica praška za pecivo
Fil od krema:
- 2 pudinga od vanile
- 750 ml mleka
- 5 kašika šećera
- 200 gr putera
Fil od kokosa:
- 200 gr kokosovog brašna
- 100 gr putera
- 3/4 šolje šećera
- 1/2 šolje mleka
Dodatni sastojci:
- čokoladna glazura (100 g čokolade + 50 ml pavlake)
- kokosovo brašno za posipanje
Priprema:
Kolač: Odvojite žumanca od belanaca. Umutite belanca dok se ne formiraju čvrsti vrhovi, dodajte šećer, a zatim žumanca. Pažljivo umešajte prosejano brašno, kakao prah i prašak za pecivo. Prebacite na pleh obložen papirom za pečenje i pecite 30 minuta na 180°C.
Kalup: Skuvajte krem sa šećerom. Ostavite da se ohladi. Umutite puter dok ne postane penast, zatim dodajte krem jednu po jednu kašiku, mešajući dok ne postane glatko.
Kokos: U šerpi prokuvajte mleko, puter i šećer. Dodajte kokosove ljuspice i kuvajte kratko dok se ne zgusne. Ostavite da se ohladi.
Sklapanje: Presecite biskvit na pola. Premažite prvu polovinu kremom od krema, premažite smesom od kokosa i prekrijte drugom polovinom biskvita.
Umočite čokoladnu glazuru preko vrha i pospite kokosovim ljuspicama.
