KREM KAKAO KOKOS KOLAČ: Recept za trostruko uživanje

Ako tražite poslasticu koja spaja bogatu čokoladnu aromu i nežnu svežinu kokosa, ovaj kolač je pravi izbor. Njegov mekani kakao biskvit, baršunasti vanila krem i mirisni kokosni sloj čine savršenu kombinaciju ukusa i tekstura

Sastojci:

Kakao biskvit:

  • 5 jaja
  • 3/4 šolje šećera
  • 1/2 šolje brašna
  • 1/3 šolje kakaoa
  • 1 kašičica praška za pecivo

Fil od krema:

  • 2 pudinga od vanile 
  • 750 ml mleka
  • 5 kašika šećera
  • 200 gr putera

Fil od kokosa:

  • 200 gr kokosovog brašna
  • 100 gr putera
  • 3/4 šolje šećera
  • 1/2 šolje mleka

Dodatni sastojci:

  • čokoladna glazura (100 g čokolade + 50 ml pavlake)
  • kokosovo brašno za posipanje

Priprema:

Kolač: Odvojite žumanca od belanaca. Umutite belanca dok se ne formiraju čvrsti vrhovi, dodajte šećer, a zatim žumanca. Pažljivo umešajte prosejano brašno, kakao prah i prašak za pecivo. Prebacite na pleh obložen papirom za pečenje i pecite 30 minuta na 180°C.

Kalup: Skuvajte krem sa šećerom. Ostavite da se ohladi. Umutite puter dok ne postane penast, zatim dodajte krem jednu po jednu kašiku, mešajući dok ne postane glatko.

Kokos: U šerpi prokuvajte mleko, puter i šećer. Dodajte kokosove ljuspice i kuvajte kratko dok se ne zgusne. Ostavite da se ohladi.

Sklapanje: Presecite biskvit na pola. Premažite prvu polovinu kremom od krema, premažite smesom od kokosa i prekrijte drugom polovinom biskvita.

Umočite čokoladnu glazuru preko vrha i pospite kokosovim ljuspicama.

Prijatno!

