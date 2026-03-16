VAZDUŠAST I UKUSAN: Rolat sa bananama i čokoladom
Mekan, lep na oko, ukusan... ovaj rolat je san snova!
Potrebno je za testo:
- 5 jaja
- 5 kašika šećera
- 2 kašike brašna
- 1 kašika kakaoa
- 1/2 praška za pecivo
Za fil:
- 4 banane
- 3 jajeta
- 140 g šećera
- 1 kesica vanilin šećera
- 100 g čokolade za kuvanje
- 50 g mlečne čokolade
- 200 g margarina
- 150 g mlevenog keksa
Najpre odvojte žumanca od belanaca. Zatim belanca umutite u čvrst šne, a žumanca penasto, sa šećerom. Sjedinite brašno, prašak za pecivo i kakao, pa sve umutite sa žumancima. Pažljivo umešajte šne od belanaca. Sve prespite u veliki pleh, obložen papirom za pečenje, pa pecite u rerni, prethodno zagrejanoj na 180 stepeni, 15-ak minuta. Pečen biskvit odvojite od papira, pa zarolajte u vlažnu krpu. Onda pripremite fil. Na pari umutite jaja sa šećerom. Kad se šećer otopi, dodajte čokoladu, pa kuvajte 10-15 minuta. Prohladite fil, pa mu dodajte prethodno umućen margarin. Odvojte 1/3 fila, za premazivanje rolata, a u preostale 2/3 dodajte mleveni keks. Sve dobro sjedinite, pa time premažite biskvit. Oljuštite banane pa dve stavite na jedan kraj biskvita, a dve na drugi. Zatim ga pažljivo urolajte sa jedne i sa druge strane, prema sredini. Prebacite ga na tacnu, tako da zarolani ćoškovi budu okrenuti prema dole. Premažite preostalom trećinom fila pa ostavite u frižider da se stegne pre služenja.
Preporučujemo
KLASIČNI RUSKI ŠTROUZEL KOLAČ : Priprema je jednostavna, a rezultat izgleda kao iz poslastičarnice
16. 03. 2026. u 07:00 >> 06:27
MEKANE KIFLICE SA SIROM: Uživanje za sve ukuse
15. 03. 2026. u 12:00
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
Komentari (0)