VAZDUŠAST I UKUSAN: Rolat sa bananama i čokoladom

Mekan, lep na oko, ukusan... ovaj rolat je san snova!

Potrebno je za testo:

- 5 jaja

- 5 kašika šećera

- 2 kašike brašna

- 1 kašika kakaoa

- 1/2 praška za pecivo

Za fil:

- 4 banane

- 3 jajeta

- 140 g šećera

- 1 kesica vanilin šećera

- 100 g čokolade za kuvanje

- 50 g mlečne čokolade

- 200 g margarina

- 150 g mlevenog keksa

Najpre odvojte žumanca od belanaca. Zatim belanca umutite u čvrst šne, a žumanca penasto, sa šećerom. Sjedinite brašno, prašak za pecivo i kakao, pa sve umutite sa žumancima. Pažljivo umešajte šne od belanaca. Sve prespite u veliki pleh, obložen papirom za pečenje, pa pecite u rerni, prethodno zagrejanoj na 180 stepeni, 15-ak minuta. Pečen biskvit odvojite od papira, pa zarolajte u vlažnu krpu. Onda pripremite fil. Na pari umutite jaja sa šećerom. Kad se šećer otopi, dodajte čokoladu, pa kuvajte 10-15 minuta. Prohladite fil, pa mu dodajte prethodno umućen margarin. Odvojte 1/3 fila, za premazivanje rolata, a u preostale 2/3 dodajte mleveni keks. Sve dobro sjedinite, pa time premažite biskvit. Oljuštite banane pa dve stavite na jedan kraj biskvita, a dve na drugi. Zatim ga pažljivo urolajte sa jedne i sa druge strane, prema sredini. Prebacite ga na tacnu, tako da zarolani ćoškovi budu okrenuti prema dole. Premažite preostalom trećinom fila pa ostavite u frižider da se stegne pre služenja.