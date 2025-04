STELA TORTA: Raskošni, prefinjeni desert - užitak u svakom zalogaju

Torta je fenomenalnog ukusa, pogodna i za svečanije prilike.

Foto Printskrin Youtube

Sastojci:

Za smeđu koru:

jaja 5

šećer 5 kašika

brašno 3 kašike

mleveni orasi 150 g

prašak za pecivo 1/2 kesice

Za belu koru:

belanaca 5

šećer 200 g

vanilin šećer 1 kesica

sirće 1/2 kašičice

Za krem:

žumanaca 5

brašno 3 kašike

puding od vanile 1

mleko 6 dl

prah šećer 150 g

mleveni orasi 200 g

margarin 200 g

Za grilijaž (krokant):

šećer 7 kašika

seckani orasi 100 g

Priprema:

Mikserom umutite belanca, dodavajući šećer, pa u umućen šam dodajte jedno po jedno žumance. Na kraju lagano umešajte brašno sa praškom za pecivo i orahe. Koru pecite u veći četvrtast pleh obložen pek papirom na 170 stepeni do pola sata. Kada se ohladi presecite je uzdužno na pola. Možete je peći i u okruglom plehu, pa je presecite na pola. Za belu koru dobro umutite belanca sa dodatkom šećera i vanile. Pri kraju dodajte sirće i pecite koru u istom plehu najpre na 150 stepeni, a onda smanjite na 100 i ostavite do sat vremena kako bi se dobro osušila. Ja sam ovde napravila grešku, jer u original receptu piše da se peče na 100 stepeni, ali mi je ostala dosta vlažna. Ohlađenu koru takođe podelite na dva dela. Za krem umutite žumanca, puding od vanile i brašno u malo oduzetog mleka od navedene količine, pa sve skuvajte u ostatak provrelog mleka. Kada se zgusne, sklonite, pa u mlak krem dodajte margarin predhodno umućen sa prah šećerom. Na kraju u to umešajte i mlevene orahe. Za grilijaž istopite kristal šećer i dodajte orahe. Izručite na uljem podmazan tanjir, pa kada se ohladi sameljite na mašini za orahe ili u blenderu.

Tortu slažite ovim redom: smeđa kora - deo krema - bela kora - grilijaž - bela kora - krem - smeđa kora. Odozgo tortu ukrasite po želji šlagom ili je prelijte čokoladom.

Tortu dobro ohladite u frižideru, pa je poslužite.

(trpeza)

