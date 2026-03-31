Salate i čorbe

SUPA OD TELETINE I SPANAĆA: Tradicija na kašiku

Milena Tomasevic

31. 03. 2026. u 09:00

Pred vama je recept koji spaja jednostavnost i bogat ukus domaće kuhinje. Ova kremasta supa od teletine i spanaća nije samo obrok, već pravi užitak koji ćete poželeti da pripremate iznova.

СУПА ОД ТЕЛЕТИНЕ И СПАНАЋА: Традиција на кашику

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr telećeg mesa
  • šaka spanaća
  • 1 crni luk
  • 1 kašika putera
  • 1 kašika brašna
  • 1 čaša jogurta
  • 1 jaje
  • 1 kašičica crvene paprike
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • biber
  • so

Priprema:
Najpre skuvajte meso u vodi sa malo soli dok ne omekša. Zatim ga izvadite, odvojite od kostiju i iseckajte, a čorbu procedite. Na puteru propržite sitno seckani crni luk dok ne omekša, pa dodajte spanać i kratko dinstajte dok ne spadne. Dodajte meso i proceđenu čorbu, začinite biberom i kuvajte oko 10 minuta. Umutite jaje, jogurt i brašno, dodajte malo tople čorbe, promešajte, pa sve polako sipajte u supu uz mešanje. Kuvajte još oko 5 minuta, a na kraju dodajte crvenu papriku zagrejanu na maslinovom ulju.

Poslužite toplo i uživajte!

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

