SUPA OD TELETINE I SPANAĆA: Tradicija na kašiku

Pred vama je recept koji spaja jednostavnost i bogat ukus domaće kuhinje. Ova kremasta supa od teletine i spanaća nije samo obrok, već pravi užitak koji ćete poželeti da pripremate iznova.

Sastojci

500 gr telećeg mesa

šaka spanaća

1 crni luk

1 kašika putera

1 kašika brašna

1 čaša jogurta

1 jaje

1 kašičica crvene paprike

2 kašike maslinovog ulja

biber

so

Priprema:

Najpre skuvajte meso u vodi sa malo soli dok ne omekša. Zatim ga izvadite, odvojite od kostiju i iseckajte, a čorbu procedite. Na puteru propržite sitno seckani crni luk dok ne omekša, pa dodajte spanać i kratko dinstajte dok ne spadne. Dodajte meso i proceđenu čorbu, začinite biberom i kuvajte oko 10 minuta. Umutite jaje, jogurt i brašno, dodajte malo tople čorbe, promešajte, pa sve polako sipajte u supu uz mešanje. Kuvajte još oko 5 minuta, a na kraju dodajte crvenu papriku zagrejanu na maslinovom ulju.

Poslužite toplo i uživajte!

Prijatno!