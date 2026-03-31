SUPA OD TELETINE I SPANAĆA: Tradicija na kašiku
Pred vama je recept koji spaja jednostavnost i bogat ukus domaće kuhinje. Ova kremasta supa od teletine i spanaća nije samo obrok, već pravi užitak koji ćete poželeti da pripremate iznova.
Sastojci
- 500 gr telećeg mesa
- šaka spanaća
- 1 crni luk
- 1 kašika putera
- 1 kašika brašna
- 1 čaša jogurta
- 1 jaje
- 1 kašičica crvene paprike
- 2 kašike maslinovog ulja
- biber
- so
Priprema:
Najpre skuvajte meso u vodi sa malo soli dok ne omekša. Zatim ga izvadite, odvojite od kostiju i iseckajte, a čorbu procedite. Na puteru propržite sitno seckani crni luk dok ne omekša, pa dodajte spanać i kratko dinstajte dok ne spadne. Dodajte meso i proceđenu čorbu, začinite biberom i kuvajte oko 10 minuta. Umutite jaje, jogurt i brašno, dodajte malo tople čorbe, promešajte, pa sve polako sipajte u supu uz mešanje. Kuvajte još oko 5 minuta, a na kraju dodajte crvenu papriku zagrejanu na maslinovom ulju.
Poslužite toplo i uživajte!
Prijatno!
