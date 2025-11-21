PILETINA, SLANINA I TESTENINA U SAVRŠENOM SPOJU: Kremasta salata koja osvaja na prvi zalogaj
Kombinacija nežne piletine, hrskave slanine i kremastog dresinga čini je idealnom za porodična okupljanja, slave ili brzi ručak koji se može pripremiti unapred. Lagana je za izradu, a bogata u ukusu — baš onako kako najviše volimo.
- 1 pakovanje pene ili fuzili testenine
- 2 kuvana i iseckana pileća prsa
- 200 g seckane slanine, pržene do hrskavosti
- 1 konzerva kukuruza (ocediti)
- 1 tegla majoneza
- 1 kutija guste pavlake
- seckani peršun po ukusu
- so i biber po ukusu
Priprema:
Skuvajte testeninu prema uputstvu na pakovanju, ocedite je i ostavite da se ohladi.U velikoj činiji pomešajte ohlađenu testeninu, pileća prsa, slaninu i kukuruz. U posebnoj činiji pripremite dresing mešajući majonez, gustu pavlaku, peršun, so i biber. Dresing prelijte preko smese sa testeninom i nežno promešajte dok se sve ne sjedini. Ohladite najmanje 30 minuta kako bi se ukusi potpuno proželi.
Uživajte!
