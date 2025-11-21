Salate i čorbe

PILETINA, SLANINA I TESTENINA U SAVRŠENOM SPOJU: Kremasta salata koja osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

21. 11. 2025. u 09:00

Kombinacija nežne piletine, hrskave slanine i kremastog dresinga čini je idealnom za porodična okupljanja, slave ili brzi ručak koji se može pripremiti unapred. Lagana je za izradu, a bogata u ukusu — baš onako kako najviše volimo.

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 1 pakovanje pene ili fuzili testenine
  • 2 kuvana i iseckana pileća prsa
  • 200 g seckane slanine, pržene do hrskavosti
  • 1 konzerva kukuruza (ocediti)
  • 1 tegla majoneza
  • 1 kutija guste pavlake
  • seckani peršun po ukusu
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Skuvajte testeninu prema uputstvu na pakovanju, ocedite je i ostavite da se ohladi.U velikoj činiji pomešajte ohlađenu testeninu, pileća prsa, slaninu i kukuruz. U posebnoj činiji pripremite dresing mešajući majonez, gustu pavlaku, peršun, so i biber. Dresing prelijte preko smese sa testeninom i nežno promešajte dok se sve ne sjedini. Ohladite najmanje 30 minuta kako bi se ukusi potpuno proželi.

Uživajte!

