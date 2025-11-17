OSVEŽAVAJUĆA SALATA OD KINOE SA NAROM: Svež, hranljiv i koloritan obrok za tili čas!
AKO tražite lagan, hranljiv i brzo pripremljen obrok koji će vas zasititi bez osećaja težine, ova salata od kinoe je idealan izbor.
Bogata biljnim proteinima, svežim povrćem i sočnim zrnima nara, spaja divne ukuse i hrskave teksture u zdrav i ukusan obrok koji možete pripremiti za svega nekoliko minuta.
Sastojci:
- kinoa
- ljubičasti luk
- kukuruz
- paprika
- peršun
- nar
- maslinovo ulje
- limun
- so
- dodaci po želji
- avokado
- krastavac
- paradajz
- sir (feta, mladi, kozji…)
- slanutak (leblebija)
Način pripreme:
Potopite kinou u vodu oko 30 minuta. Dobro je isperite kako biste uklonili prirodnu gorčinu. Skuvajte je u vodi koja je tek pokriva. Kuvajte kratko — kad zrnca postanu providna kinoa je gotova.
Procedite i ostavite da se malo ohladi.
Dodajte sitno seckan luk, papriku, peršun, kukuruz, nar i druge dodatke po želji. Začinite maslinovim uljem, limunovim sokom i solju, pa lagano promešajte.
Prijatno!
