OSVEŽAVAJUĆA SALATA OD KINOE SA NAROM: Svež, hranljiv i koloritan obrok za tili čas!

AKO tražite lagan, hranljiv i brzo pripremljen obrok koji će vas zasititi bez osećaja težine, ova salata od kinoe je idealan izbor.

FOTO: Novosti

Bogata biljnim proteinima, svežim povrćem i sočnim zrnima nara, spaja divne ukuse i hrskave teksture u zdrav i ukusan obrok koji možete pripremiti za svega nekoliko minuta.

Sastojci:

kinoa

ljubičasti luk

kukuruz

paprika

peršun

nar

maslinovo ulje

limun

so

dodaci po želji

avokado

krastavac

paradajz

sir (feta, mladi, kozji…)

slanutak (leblebija)

Način pripreme:

Potopite kinou u vodu oko 30 minuta. Dobro je isperite kako biste uklonili prirodnu gorčinu. Skuvajte je u vodi koja je tek pokriva. Kuvajte kratko — kad zrnca postanu providna kinoa je gotova.

Procedite i ostavite da se malo ohladi.

Dodajte sitno seckan luk, papriku, peršun, kukuruz, nar i druge dodatke po želji. Začinite maslinovim uljem, limunovim sokom i solju, pa lagano promešajte.

Prijatno!