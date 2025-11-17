Salate i čorbe

OSVEŽAVAJUĆA SALATA OD KINOE SA NAROM: Svež, hranljiv i koloritan obrok za tili čas!

Milena Tomasevic

17. 11. 2025. u 18:00

AKO tražite lagan, hranljiv i brzo pripremljen obrok koji će vas zasititi bez osećaja težine, ova salata od kinoe je idealan izbor.

FOTO: Novosti

Bogata biljnim proteinima, svežim povrćem i sočnim zrnima nara, spaja divne ukuse i hrskave teksture u zdrav i ukusan obrok koji možete pripremiti za svega nekoliko minuta.

Sastojci:

  • kinoa
  • ljubičasti luk
  • kukuruz
  • paprika
  • peršun
  • nar
  • maslinovo ulje
  • limun
  • so
  • dodaci po želji
  • avokado
  • krastavac
  • paradajz
  • sir (feta, mladi, kozji…)
  • slanutak (leblebija)

Način pripreme:

Potopite kinou u vodu oko 30 minuta. Dobro je isperite kako biste uklonili prirodnu gorčinu. Skuvajte je u vodi koja je tek pokriva. Kuvajte kratko — kad zrnca postanu providna  kinoa je gotova. 

Procedite i ostavite da se malo ohladi. 

Dodajte sitno seckan luk, papriku, peršun, kukuruz, nar i druge dodatke po želji. Začinite maslinovim uljem, limunovim sokom i solju, pa lagano promešajte.

Prijatno!

