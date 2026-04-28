GIROS PILETINA SA KROMPIROM: Osvaja na prvi zalogaj
Sočna piletina, mirisni začini i rastopljeni sir – kombinacija kojoj je teško odoleti. Jednom kada je napravite, nestaće sa stola za tren!
Sastojci
- 600–800 gr pilećeg filea
- 800 gr krompira
- 1 crvena paprika
- 1 crni luk
- 2–3 kašike ulja
- 2 kašičice začina za giros
- 1 kašičica slatke paprike
so, biber
Sos:
- 3 kašike majoneza
- 3 kašike jogurta
- 1 kašika kečapa
- 1 čen belog luka
- so, biber
Za posipanje:
- 150–200 rendanog sira
- svež peršun
Priprema:
Krompir oljuštite i isecite na kocke. Pomešajte ga sa uljem, solju i slatkom paprikom, pa rasporedite po plehu. Pecite 20 minuta na 200°C dok blago ne porumeni. Piletinu isecite na komade, začinite giros začinima, solju i biberom, pa ispržite na tiganju dok ne dobije zlatnu boju. Na polugotov krompir dodajte piletinu, seckanu papriku i luk. Pomešajte sastojke za sos i prelijte preko svega. Pospite rendanim sirom. Vratite u rernu i pecite još oko 20 minuta na 180°C, dok se sir ne otopi i ne dobije zlatnu koricu. Na kraju pospite svežim peršunom i poslužite toplo.
Prijatno!
Preporučujemo
ZAPEČENE PAPRIKE SA SIROM: Topao zalogaj pun ukusa
27. 04. 2026. u 09:00
ŠTAPIĆI SA SIROM: Mirisni zalogaji koji nestaju sa stola
27. 04. 2026. u 07:00
ŠPAGETI SA KOZICAMA: Recept za mirisnu pastu
26. 04. 2026. u 12:00
MESNI PAPRIKAŠ SA KROMPIROM: Jednostavno jelo za svaki dan
26. 04. 2026. u 09:00
VUČIĆEVA IZJAVA UDARNA VEST U RUSKIM MEDIJIMA: Bruje o onome što je rekao britanskom novinaru u lice
IZJAVA predsednika Srbije Aleksandra Vučića koju je dao britanskom novinaru Alisteru Kembelu u podkastu "Ostalo je politika" udarna je vest u ruskim medijima.
27. 04. 2026. u 22:03
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Drama u Vašingtonu: Melanija ugledala sporno ime na papiru, pa prebledela - evo šta je zapravo pisao na cedulji
MISTERIOZNI komadić papira izazvao je brojne komentare nakon incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.
27. 04. 2026. u 10:00
Komentari (0)