Ručak dana

GIROS PILETINA SA KROMPIROM: Osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

28. 04. 2026. u 07:00

Sočna piletina, mirisni začini i rastopljeni sir – kombinacija kojoj je teško odoleti. Jednom kada je napravite, nestaće sa stola za tren!

ГИРОС ПИЛЕТИНА СА КРОМПИРОМ: Осваја на први залогај

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 600–800 gr pilećeg filea
  • 800 gr krompira
  • 1 crvena paprika
  • 1 crni luk
  • 2–3 kašike ulja
  • 2 kašičice začina za giros
  • 1 kašičica slatke paprike

so, biber

Sos:

  • 3 kašike majoneza
  • 3 kašike jogurta
  • 1 kašika kečapa
  • 1 čen belog luka
  • so, biber

Za posipanje:

  • 150–200  rendanog sira
  • svež peršun

Priprema:
Krompir oljuštite i isecite na kocke. Pomešajte ga sa uljem, solju i slatkom paprikom, pa rasporedite po plehu. Pecite 20 minuta na 200°C dok blago ne porumeni. Piletinu isecite na komade, začinite giros začinima, solju i biberom, pa ispržite na tiganju dok ne dobije zlatnu boju. Na polugotov krompir dodajte piletinu, seckanu papriku i luk. Pomešajte sastojke za sos i prelijte preko svega. Pospite rendanim sirom. Vratite u rernu i pecite još oko 20 minuta na 180°C, dok se sir ne otopi i ne dobije zlatnu koricu. Na kraju pospite svežim peršunom i poslužite toplo.

Prijatno!

ŠPAGETI SA KOZICAMA: Recept za mirisnu pastu
