GIROS PILETINA SA KROMPIROM: Osvaja na prvi zalogaj

Sočna piletina, mirisni začini i rastopljeni sir – kombinacija kojoj je teško odoleti. Jednom kada je napravite, nestaće sa stola za tren!

Sastojci

600–800 gr pilećeg filea

800 gr krompira

1 crvena paprika

1 crni luk

2–3 kašike ulja

2 kašičice začina za giros

1 kašičica slatke paprike

so, biber

Sos:

3 kašike majoneza

3 kašike jogurta

1 kašika kečapa

1 čen belog luka

so, biber

Za posipanje:

150–200 rendanog sira

svež peršun

Priprema:

Krompir oljuštite i isecite na kocke. Pomešajte ga sa uljem, solju i slatkom paprikom, pa rasporedite po plehu. Pecite 20 minuta na 200°C dok blago ne porumeni. Piletinu isecite na komade, začinite giros začinima, solju i biberom, pa ispržite na tiganju dok ne dobije zlatnu boju. Na polugotov krompir dodajte piletinu, seckanu papriku i luk. Pomešajte sastojke za sos i prelijte preko svega. Pospite rendanim sirom. Vratite u rernu i pecite još oko 20 minuta na 180°C, dok se sir ne otopi i ne dobije zlatnu koricu. Na kraju pospite svežim peršunom i poslužite toplo.

Prijatno!