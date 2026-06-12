Fudbal

IBRAHIMOVIĆ ŠOKIRAO SVE(T)! Otkrio za koga će navijati za Mundijalu - Bosnu i Hercegovinu nije ni spomenuo!

Filip Milošević

12. 06. 2026. u 13:13

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Bivši švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović otputovao je na Svetsko prvenstvo u Severnu Ameriku, gde će na Fos Sportu raditi kao stručni konsultant. On je otkrio za koga će navijati na Mundijalu a odgovor je šokirao mnoge.

ИБРАХИМОВИЋ ШОКИРАО СВЕ(Т)! Открио за кога ће навијати за Мундијалу - Босну и Херцеговину није ни споменуо!

Foto: Spada/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia

- Biram grupu L. Tu je Engleska, videćemo vraća li se fudbal kući. Zatim Hrvatska, moji koreni su odatle, tako da navijam za Hrvatsku na ovom Svetskom prvenstvu. Gana je prepuna talenta i baš me zanima kako će se predstaviti. Što se tiče Paname, mislim da će oni biti kanta za napucavanje u ovoj grupi - rekao je Ibrahimović. Njegove reči za Panamu izazvale su i zanimljivu reakciju Tjerija Anrija pored njega.

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11. 06. 2026. u 13:17

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