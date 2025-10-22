Ručak dana

KROMPIR U KREMASTOM BELOM SOSU OD BELOG LUKA: Jelo koje će osvojiti sva vaša čula

Milena Tomasevic

22. 10. 2025. u 17:00

Ako ste ljubitelj krompira, ovo jelo će vam postati novi omiljeni obrok. Savršeno se uklapa i kao samostalan ručak i kao prilog uz meso ili salatu.

КРОМПИР У КРЕМАСТОМ БЕЛОМ СОСУ ОД БЕЛОГ ЛУКА: Јело које ће освојити сва ваша чула

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 400 gr malih krompira
  • 6 čenova belog luka
  • 1 glavica crnog luka
  • 3 kašike maslinovog ulja
  • 400 ml guste pavlake
  • 150 ml vode
  • 1 kašičica začina za prženi krompir

Priprema:

Krompir temeljno operite i kuvajte u slanoj vodi oko 20 minuta, dok ne omekša. Zatim ga ocedite i kratko isperite hladnom vodom. U međuvremenu, oljuštite i sitno iseckajte beli i crni luk. U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje. Pržite crni i beli luk oko 3 minuta na srednjoj vatri. Dodajte skuvani krompir i pržite još 4 minuta, povremeno mešajući. Posolite, dodajte mešavinu začina, pa ulijte gustu pavlaku i vodu. Kuvajte na tihoj do srednjoj vatri još 15 minuta, dok sos ne postane gust i kremast.

Uživajte!

