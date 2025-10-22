KROMPIR U KREMASTOM BELOM SOSU OD BELOG LUKA: Jelo koje će osvojiti sva vaša čula

Ako ste ljubitelj krompira, ovo jelo će vam postati novi omiljeni obrok. Savršeno se uklapa i kao samostalan ručak i kao prilog uz meso ili salatu.

FOTO: Novosti

Sastojci:

400 gr malih krompira

6 čenova belog luka

1 glavica crnog luka

3 kašike maslinovog ulja

400 ml guste pavlake

150 ml vode

1 kašičica začina za prženi krompir

Priprema:

Krompir temeljno operite i kuvajte u slanoj vodi oko 20 minuta, dok ne omekša. Zatim ga ocedite i kratko isperite hladnom vodom. U međuvremenu, oljuštite i sitno iseckajte beli i crni luk. U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje. Pržite crni i beli luk oko 3 minuta na srednjoj vatri. Dodajte skuvani krompir i pržite još 4 minuta, povremeno mešajući. Posolite, dodajte mešavinu začina, pa ulijte gustu pavlaku i vodu. Kuvajte na tihoj do srednjoj vatri još 15 minuta, dok sos ne postane gust i kremast.

Uživajte!