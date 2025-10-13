HRSKAVI KROMPIR SA BELIM LUKOM I PARMEZANOM: Neverovatno ukusan prilog koji će svi obožavati

Ako tražite savršen prilog koji će se dopasti i deci i odraslima, ne tražite dalje! Ovaj pečeni krompir sa belim lukom i parmezanom je zlatno-hrskav spolja, mekan iznutra i pun mirisnih začina. Idealan je uz meso, ribu ili kao samostalan zalogaj uz umak.

FOTO: Novosti

Sastojci:

4 velika krompira (po mogućstvu ruže boje),

1/4 šolje maslinovog ulja,

3 čena belog luka (zgnječena),

1/2 šolje rendanog parmezana,

1 kašičica paprike,

1 kašičica sušenog origana,

1/2 kašičice praha belog i crnog luka,

so i biber po ukusu,

svež peršun za ukras.

Priprema:

Zagrejte rernu na 200°C i pripremite pleh. Krompir isecite na kriške i potopite u hladnu vodu 20 minuta. Osušite. Pomešajte sve začine i ulje, pa dodajte krompir. Dobro promešajte. Poređajte u pleh i pecite 35–40 minuta, uz jedno okretanje. Po želji pospite svežim peršunom i parmezanom.

Uživajte!