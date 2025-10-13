HRSKAVI KROMPIR SA BELIM LUKOM I PARMEZANOM: Neverovatno ukusan prilog koji će svi obožavati
Ako tražite savršen prilog koji će se dopasti i deci i odraslima, ne tražite dalje! Ovaj pečeni krompir sa belim lukom i parmezanom je zlatno-hrskav spolja, mekan iznutra i pun mirisnih začina. Idealan je uz meso, ribu ili kao samostalan zalogaj uz umak.
Sastojci:
- 4 velika krompira (po mogućstvu ruže boje),
- 1/4 šolje maslinovog ulja,
- 3 čena belog luka (zgnječena),
- 1/2 šolje rendanog parmezana,
- 1 kašičica paprike,
- 1 kašičica sušenog origana,
- 1/2 kašičice praha belog i crnog luka,
- so i biber po ukusu,
- svež peršun za ukras.
Priprema:
Zagrejte rernu na 200°C i pripremite pleh. Krompir isecite na kriške i potopite u hladnu vodu 20 minuta. Osušite. Pomešajte sve začine i ulje, pa dodajte krompir. Dobro promešajte. Poređajte u pleh i pecite 35–40 minuta, uz jedno okretanje. Po želji pospite svežim peršunom i parmezanom.
Uživajte!
