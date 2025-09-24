SVINJSKI FILE U SOSU OD PEČURAKA: Recept za sočno meso i kremasti sos
Ovo jelo je pravi domaći klasik – sočni svinjski file serviran u mirisnom sosu od pečuraka. Nežno meso i kremasti sos stvaraju savršenu kombinaciju, savršenu i za porodičnu večeru i za elegantnu večeru.
Sastojci:
- 600 gr svinjskog filea
- 300 gr pečuraka
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 200 ml pavlake (30%)
- 150 ml povrćne ili pileće čorbe
- 2 kašike putera
- 2 kašike ulja
- 1 kašičica senfa
- so i biber po ukusu
- sveži peršun za posipanje
Priprema:
Skinite kožu sa svinjskog filea i isecite ga na kriške debljine približno 2 cm. Začinite solju i biberom. Zagrejte ulje i puter u tiganju i propržite svinjski file sa obe strane dok ne porumeni (oko 2-3 minuta sa svake strane). Prebacite na tanjir. U istom tiganju propržite sitno seckani crni i beli luk. Dodajte isečene pečurke i dinstajte dok voda ne ispari i ne porumeni. Dodajte čorbu, pavlaku i senf, dobro mešajući. Kuvajte nekoliko minuta dok se sos ne zgusne. Vratite zapečene svinjske file u tiganj, pokrijte i krčkajte na laganoj vatri 10-12 minuta, dok file ne postanu sočni i mekani. Pospite svežim peršunom i poslužite sa krompirom ili pirinčem.
Prijatno!
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)