SVINJSKI FILE U SOSU OD PEČURAKA: Recept za sočno meso i kremasti sos

Milena Tomasevic

24. 09. 2025. u 20:00

Ovo jelo je pravi domaći klasik – sočni svinjski file serviran u mirisnom sosu od pečuraka. Nežno meso i kremasti sos stvaraju savršenu kombinaciju, savršenu i za porodičnu večeru i za elegantnu večeru.

СВИЊСКИ ФИЛЕ У СОСУ ОД ПЕЧУРАКА: Рецепт за сочно месо и кремасти сос

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 600 gr svinjskog filea
  • 300 gr pečuraka
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 200 ml pavlake (30%)
  • 150 ml povrćne ili pileće čorbe
  • 2 kašike putera
  • 2 kašike ulja
  • 1 kašičica senfa 
  • so i biber po ukusu
  • sveži peršun za posipanje

Priprema:

Skinite kožu sa svinjskog filea i isecite ga na kriške debljine približno 2 cm. Začinite solju i biberom. Zagrejte ulje i puter u tiganju i propržite svinjski file sa obe strane dok ne porumeni (oko 2-3 minuta sa svake strane). Prebacite na tanjir. U istom tiganju propržite sitno seckani crni i beli luk. Dodajte isečene pečurke i dinstajte dok voda ne ispari i ne porumeni. Dodajte čorbu, pavlaku i senf, dobro mešajući. Kuvajte nekoliko minuta dok se sos ne zgusne. Vratite zapečene svinjske file u tiganj, pokrijte i krčkajte na laganoj vatri 10-12 minuta, dok file ne postanu sočni i mekani. Pospite svežim peršunom i poslužite sa krompirom ili pirinčem.

Prijatno!

