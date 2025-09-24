SVINJSKI FILE U SOSU OD PEČURAKA: Recept za sočno meso i kremasti sos

Ovo jelo je pravi domaći klasik – sočni svinjski file serviran u mirisnom sosu od pečuraka. Nežno meso i kremasti sos stvaraju savršenu kombinaciju, savršenu i za porodičnu večeru i za elegantnu večeru.

FOTO: Novosti

Sastojci:

600 gr svinjskog filea

300 gr pečuraka

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

200 ml pavlake (30%)

150 ml povrćne ili pileće čorbe

2 kašike putera

2 kašike ulja

1 kašičica senfa

so i biber po ukusu

sveži peršun za posipanje

Priprema:

Skinite kožu sa svinjskog filea i isecite ga na kriške debljine približno 2 cm. Začinite solju i biberom. Zagrejte ulje i puter u tiganju i propržite svinjski file sa obe strane dok ne porumeni (oko 2-3 minuta sa svake strane). Prebacite na tanjir. U istom tiganju propržite sitno seckani crni i beli luk. Dodajte isečene pečurke i dinstajte dok voda ne ispari i ne porumeni. Dodajte čorbu, pavlaku i senf, dobro mešajući. Kuvajte nekoliko minuta dok se sos ne zgusne. Vratite zapečene svinjske file u tiganj, pokrijte i krčkajte na laganoj vatri 10-12 minuta, dok file ne postanu sočni i mekani. Pospite svežim peršunom i poslužite sa krompirom ili pirinčem.

Prijatno!