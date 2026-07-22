NASTAVLJAJU SE ŽESTOKI UDARI NA UKRAJINU: Oglasila se Moskva, evo šta je sve pogođeno
RUSKA vojska nastavlja da izvodi udare na ukrajinsku infrastrukturu koja se koristi za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
„U gradu Odesi i naselju Molodežnoje udarnim bespilotnim letelicama pogođena su tri skladišta sa dronovima“, navelo je Ministarstvo.
Na meti brodovi, skladišta i lučka infrastruktura
Drugi ciljevi avijacije i bespilotnih snaga bili su teretni brod sa kojeg su istovarane isporuke za borce, skladišta sa vojnim teretom i rezervoari sa gorivom i mazivima u luci Černomorsk.
Pogođeni su i objekti lučke infrastrukture u luci Odesa, koji se koriste za istovar i skladištenje tereta vojne namene, kao i teretni brod i brod za prevoz rasutog tereta koji su dopremali isporuke za Oružane snage Ukrajine u odesku luku.
Moskva tvrdi da se morem doprema oružje
Ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za posebne zadatke Rodion Mirošnik ranije je izjavio da kijevski režim koristi pomorski put kao neprekidan kanal za dopremanje naoružanja.
Prema njegovim rečima, tokom poslednjih nekoliko dana kroz odeske luke prošlo je oko osam hiljada plovila sa vojnim teretom, što, kako je naveo, objašnjava izvođenje udara na te ciljeve.
Ministarstvo odbrane Rusije više puta je isticalo da vojska gađa infrastrukturu kako bi smanjila vojni i ekonomski potencijal protivnika. Kako se navodi, ruske snage pritom koriste udarne dronove i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi ciljeve kako u Kijevu, tako i širom teritorije Ukrajine.
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