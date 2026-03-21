SUTRA SU MLADENCI: Ako ste se venčali poslednjih godinu dana, obavezno napravite mladenčiće po ovom starom receptu

в. н.

21. 03. 2026. u 07:00

Pravljenje mladenčića, ukusnih kolačića koji se premazuju medom, jedan je od običaja koji prate verski praznik Mladenci. Običaj je da se na Mladence posećuju parovi koji su brak sklopili u godini pre i da se daruju, a pravi se i 40 kolača od meda - mladenčića.

СУТРА СУ МЛАДЕНЦИ: Ако сте се венчали последњих годину дана, обавезно направите младенчиће по овом старом рецепту

Foto: Jutjub

Sastojci: 

  • 1 kg brašna
  • 1 kockica svežeg kvasca; 
  • 50 ml vode; 
  • 4 kašike ulja; 
  • 2 kašike šećera; 
  • 3 kašike meda + za premazivanje;
  • kašičica soli

Priprema:

1. Pomešajte kvasac u malo vode i dodajte šećer. Sačekajte da nadođe.

2. Brašno stavite u posudu i dodajte mu med, a zatim i so i ulje. Dodajte i kvasac i sve dobro zamesite. Dodajte ostatak vode i zamesite testo, a zatim ga ostavite da dadođe oko 20 minuta.

3. Razvucite testo i modlom ili čašom vadite 40 mladenčića.

4. Poređajte ih na papir za pečenje i pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni oko 15 minuta, dok ne porumene.

5. Ispečene mladenčiće premažite medom.

Prijatno!

(still)

VOJISLAV ŠEŠELj: Moram da saopštim vest koja su mi javili pre nekoliko minuta