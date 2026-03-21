SUTRA SU MLADENCI: Ako ste se venčali poslednjih godinu dana, obavezno napravite mladenčiće po ovom starom receptu
Pravljenje mladenčića, ukusnih kolačića koji se premazuju medom, jedan je od običaja koji prate verski praznik Mladenci. Običaj je da se na Mladence posećuju parovi koji su brak sklopili u godini pre i da se daruju, a pravi se i 40 kolača od meda - mladenčića.
Sastojci:
- 1 kg brašna
- 1 kockica svežeg kvasca;
- 50 ml vode;
- 4 kašike ulja;
- 2 kašike šećera;
- 3 kašike meda + za premazivanje;
- kašičica soli
Priprema:
1. Pomešajte kvasac u malo vode i dodajte šećer. Sačekajte da nadođe.
2. Brašno stavite u posudu i dodajte mu med, a zatim i so i ulje. Dodajte i kvasac i sve dobro zamesite. Dodajte ostatak vode i zamesite testo, a zatim ga ostavite da dadođe oko 20 minuta.
3. Razvucite testo i modlom ili čašom vadite 40 mladenčića.
4. Poređajte ih na papir za pečenje i pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni oko 15 minuta, dok ne porumene.
5. Ispečene mladenčiće premažite medom.
Prijatno!
(still)
