NJOKI KARBONARA SA PANČETOM I PARMEZANOM: Donosimo proveren recept za jedno od najomiljenijih italijanskih jela

Kremasti, nežni njoki u baršunastom sosu od žumanca i parmezana, uz hrskavu slaninu – jelo koje spaja jednostavnost i raskoš italijanske kuhinje. Brzo, aromatično i savršeno za svaku priliku.

500 gr njoka od krompira (svežih ili domaćih)

150 gr dimljene pančete

3 žumanca

50 gr rendanog parmezana

2 kašike pavlake sa 30% mlečne masti (po želji)

1 kašika maslinovog ulja

so i sveže mleveni crni biber

sitno sečen peršun

Priprema:

U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje, dodajte sitno iseckanu slaninu i pržite na srednjoj vatri dok ne postane hrskava i zlatna. Izvadite na tanjir, a masnoću ostavite u tiganju.

U šerpi prokuvajte posoljenu vodu. Dodajte njoke i kuvajte dok ne isplivaju na površinu (oko 2 minuta). Ocedite, ostavljajući 2–3 kašike vode od kuvanja.

U činiji umutite žumanca, rendani parmezan i pavlaku. Dodajte prstohvat sveže mlevenog bibera – osnovni ukus svake karbonare.

Vruće njoke prebacite u tiganj sa masnoćom od slanine. Dodajte malo vode od kuvanja i sklonite sa vatre. Sipajte mešavinu žumaca i parmezana, pa snažno mešajte dok sos ne postane gust i kremast. Ubacite hrskavu slaninu i lagano promešajte.

Poslužite odmah, uz još malo parmezana, svežeg peršuna i bibera.

Uživajte!