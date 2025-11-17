Pošalji recept

NJOKI KARBONARA SA PANČETOM I PARMEZANOM: Donosimo proveren recept za jedno od najomiljenijih italijanskih jela

Milena Tomasevic

17. 11. 2025. u 12:00

Kremasti, nežni njoki u baršunastom sosu od žumanca i parmezana, uz hrskavu slaninu – jelo koje spaja jednostavnost i raskoš italijanske kuhinje. Brzo, aromatično i savršeno za svaku priliku.

ЊОКИ КАРБОНАРА СА ПАНЧЕТОМ И ПАРМЕЗАНОМ: Доносимо проверен рецепт за једно од најомиљенијих италијанских јела

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 500 gr njoka od krompira (svežih ili domaćih)
  • 150 gr dimljene pančete
  • 3 žumanca
  • 50 gr rendanog parmezana 
  • 2 kašike pavlake sa 30% mlečne masti (po želji)
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • so i sveže mleveni crni biber
  • sitno sečen peršun

Priprema:

U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje, dodajte sitno iseckanu slaninu i pržite na srednjoj vatri dok ne postane hrskava i zlatna. Izvadite na tanjir, a masnoću ostavite u tiganju.

U šerpi prokuvajte posoljenu vodu. Dodajte njoke i kuvajte dok ne isplivaju na površinu (oko 2 minuta). Ocedite, ostavljajući 2–3 kašike vode od kuvanja.

U činiji umutite žumanca, rendani parmezan i pavlaku. Dodajte prstohvat sveže mlevenog bibera – osnovni ukus svake karbonare.

Vruće njoke prebacite u tiganj sa masnoćom od slanine. Dodajte malo vode od kuvanja i sklonite sa vatre. Sipajte mešavinu žumaca i parmezana, pa snažno mešajte dok sos ne postane gust i kremast. Ubacite hrskavu slaninu i lagano promešajte.

Poslužite odmah, uz još malo parmezana, svežeg peršuna i bibera.

Uživajte!

