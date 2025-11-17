NJOKI KARBONARA SA PANČETOM I PARMEZANOM: Donosimo proveren recept za jedno od najomiljenijih italijanskih jela
Kremasti, nežni njoki u baršunastom sosu od žumanca i parmezana, uz hrskavu slaninu – jelo koje spaja jednostavnost i raskoš italijanske kuhinje. Brzo, aromatično i savršeno za svaku priliku.
- 500 gr njoka od krompira (svežih ili domaćih)
- 150 gr dimljene pančete
- 3 žumanca
- 50 gr rendanog parmezana
- 2 kašike pavlake sa 30% mlečne masti (po želji)
- 1 kašika maslinovog ulja
- so i sveže mleveni crni biber
- sitno sečen peršun
Priprema:
U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje, dodajte sitno iseckanu slaninu i pržite na srednjoj vatri dok ne postane hrskava i zlatna. Izvadite na tanjir, a masnoću ostavite u tiganju.
U šerpi prokuvajte posoljenu vodu. Dodajte njoke i kuvajte dok ne isplivaju na površinu (oko 2 minuta). Ocedite, ostavljajući 2–3 kašike vode od kuvanja.
U činiji umutite žumanca, rendani parmezan i pavlaku. Dodajte prstohvat sveže mlevenog bibera – osnovni ukus svake karbonare.
Vruće njoke prebacite u tiganj sa masnoćom od slanine. Dodajte malo vode od kuvanja i sklonite sa vatre. Sipajte mešavinu žumaca i parmezana, pa snažno mešajte dok sos ne postane gust i kremast. Ubacite hrskavu slaninu i lagano promešajte.
Poslužite odmah, uz još malo parmezana, svežeg peršuna i bibera.
Uživajte!
