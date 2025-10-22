Pošalji recept

ZELENI NAPITAK: Eliksir od zelene jabuke, limuna i đumbira

Milena Tomasevic

22. 10. 2025. u 12:00

Osvežavajući napitak od zelene jabuke, limuna i đumbira postaje nezaobilazan deo zdravog načina života. Svojim intenzivnim ukusom ovaj napitak osvežava telo i duh, jača otpornost organizma i pomaže u borbi protiv umora i toksina.

ЗЕЛЕНИ НАПИТАК: Еликсир од зелене јабуке, лимуна и ђумбира

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 1 zelena jabuka
  • komadić đumbira (oko 2 cm)
  • sok od 1 limuna
  • 200 ml vode
  • po želji: 1 kašičica meda + led

Priprema:
Sve ubacite u blender ili sokovnik, izmiksajte i po želji iscedite. Dodajte led i uživajte u zdravom, osvežavajućem napitku! 

Uživajte!
#zdravnapitak #detox #jabuka #djumbir #limun #fitlife #smoothie #healthyvibes

