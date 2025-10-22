ZELENI NAPITAK: Eliksir od zelene jabuke, limuna i đumbira
Osvežavajući napitak od zelene jabuke, limuna i đumbira postaje nezaobilazan deo zdravog načina života. Svojim intenzivnim ukusom ovaj napitak osvežava telo i duh, jača otpornost organizma i pomaže u borbi protiv umora i toksina.
- 1 zelena jabuka
- komadić đumbira (oko 2 cm)
- sok od 1 limuna
- 200 ml vode
- po želji: 1 kašičica meda + led
Priprema:
Sve ubacite u blender ili sokovnik, izmiksajte i po želji iscedite. Dodajte led i uživajte u zdravom, osvežavajućem napitku!
Uživajte!
#zdravnapitak #detox #jabuka #djumbir #limun #fitlife #smoothie #healthyvibes
