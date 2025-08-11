POGAČICE SA ČVARCIMA: Osvajaju na prvi zalogaj
„Čvarci u glavnoj ulozi: Pogačice koje osvajaju na prvi zalogaj“. Miris detinjstva, hrskava kora — pogačice sa čvarcima vraćaju duh domaće kuhinje u velikom stilu.
- 500 gr brašna
- 250 gr sitnih čvaraka
- 1 jaje
- 1/2 kesice suvog kvasca
- 1 kašičica šećera
- 250 ml mleka
- 100 gr svinjske masti
- 1 ravna kašičica soli
- malo bibera
Premaz
- 1 žumance
- 1 kašičica mleka
Priprema
Kvasac i šećer prelijte mlakim mlekom. Nakon 15-ak minuta dodajte kvasac brašnu gde ste stavili, so, biber, jaje i mast pa zamesite glatko testo. Prekrijte testo i ostavite pola sata da naraste. Premesite, razvucite oklagijom na 2 cm debljine pa vadite pogačice. Poređajte na pleh koji je obložen pek papirom, premažite mešavinom žumanceta i mleka, i pecite na 180 stepeni oko 30 minuta.
Prijatno!
