Peciva i pite

POGAČICE SA ČVARCIMA: Osvajaju na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

11. 08. 2025. u 11:15

„Čvarci u glavnoj ulozi: Pogačice koje osvajaju na prvi zalogaj“. Miris detinjstva, hrskava kora — pogačice sa čvarcima vraćaju duh domaće kuhinje u velikom stilu.

ПОГАЧИЦЕ СА ЧВАРЦИМА: Освајају на први залогај

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 500 gr brašna
  • 250 gr sitnih čvaraka
  • 1 jaje
  • 1/2 kesice suvog kvasca
  • 1 kašičica šećera
  • 250 ml mleka
  • 100 gr svinjske masti
  • 1 ravna kašičica soli
  • malo bibera


Premaz

  • 1 žumance
  • 1 kašičica mleka


Priprema

Kvasac i šećer prelijte mlakim mlekom. Nakon 15-ak minuta dodajte kvasac brašnu gde ste stavili, so, biber, jaje i mast pa zamesite glatko testo. Prekrijte testo i ostavite pola sata da naraste. Premesite, razvucite oklagijom na 2 cm debljine pa vadite pogačice. Poređajte na pleh koji je obložen pek papirom, premažite mešavinom žumanceta i mleka, i pecite na 180 stepeni oko 30 minuta.

Prijatno!

