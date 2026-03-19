ORBAN PRELOMIO: Spremni smo da pomognemo Ukrajini, ali samo ako se ovo desi
Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da je pozicija te zemlje veoma jednostavna - spremni smo da pomognemo Ukrajini kada dobijemo našu naftu, koju blokiraju.
Na pitanje o naftovodu "Družba", koji ne radi od kraja januara i deblokadi kredita za Ukrajinu, rekao da do tada neće podržati nijednu odluku u korist Ukrajine.
"Čekamo naftu, sve drugo je pričanje bajki. Verujemo samo u činjenice. Nafta bi trebalo da stiže u Ukrajinu. Do tada mi ne možemo da podržimo nijedan proukrajinski predlog", rekao je Orban.
Na konstataciju da se obavezao na pomoć Ukrajini u decembru prošle godine, Orban je naglasio da je dobijanje nafte egzistencijalno za Mađare, jer bez nje sva domaćinstva i kompanije u Mađarskoj će bankrotirati.
"To nije šala i politička igra. (Predsednik Ukrajine Volodimir) Zelenski bi trebalo da shvati da ovo nije igra. Apsolutno je egzistencijalno za Mađare", rekao je Orban.
(Tanjug)
