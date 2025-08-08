BRZA PICA ZA SVAKI DAN: Recept koji se brzo sprema
Nemate vremena, a jede vam se nešto ukusno i toplo? Ova brza pica je rešenje! Bez dugog čekanja i komplikovanih priprema, za samo dvadesetak minuta možete uživati u domaćoj pici po vašem ukusu. Savršena za užinu, večeru ili neočekivane goste!
Sastojci za 4 osobe
Testo
- 1 čaša jogurta
- 2 čaše brašna
- 2 kašike ulja
- 1/2 kašičice soli
- 1/2 kašičice praška za pecivo
Priprema
Od brašna, soli, praška za pecivo, ulja i jogurta zamesite testo. Testo odmah razvaljati na pobrašnjenoj podlozi, pa staviti u pleh.
Filovati,po vlastitom ukusu, evo nekoliko predloga:
- paradajz sos, mocarela, peperoni kobasica
- paprika, pečurke, kukuruz, masline, crni luk
- pesto sos, pileće meso, mocarela, čeri paradajz
Peći u pećnici zagrejanoj na 220 C 10-tak minuta.
Prijatno
