Peciva i pite

BRZA PICA ZA SVAKI DAN: Recept koji se brzo sprema

Milena Tomasevic

08. 08. 2025. u 17:00

Nemate vremena, a jede vam se nešto ukusno i toplo? Ova brza pica je rešenje! Bez dugog čekanja i komplikovanih priprema, za samo dvadesetak minuta možete uživati u domaćoj pici po vašem ukusu. Savršena za užinu, večeru ili neočekivane goste!

БРЗА ПИЦА ЗА СВАКИ ДАН: Рецепт који се брзо спрема

FOTO: Novosti

Sastojci za 4 osobe

Testo

  • 1 čaša jogurta
  • 2 čaše brašna
  • 2 kašike ulja
  • 1/2 kašičice soli
  • 1/2 kašičice praška za pecivo

Priprema

Od brašna, soli, praška za pecivo, ulja i jogurta zamesite testo. Testo  odmah razvaljati na pobrašnjenoj podlozi, pa staviti u pleh.

Filovati,po vlastitom ukusu, evo nekoliko predloga:

  • paradajz sos, mocarela, peperoni kobasica
  • paprika, pečurke, kukuruz, masline, crni luk
  • pesto sos, pileće meso, mocarela, čeri paradajz

Peći u pećnici zagrejanoj na 220 C 10-tak minuta.

Prijatno

Fudbal
