DOMAĆA ORAHNJAČA: Kao iz bakine kuhinje
Danas vam donosimo recept za mirisnu, mekanu i bogatu orahnjaču koja će vas osvojiti već na prvi zalogaj! Savršena uz kafu, čaj ili kao slatko uživanje za celu porodicu.
Sastojci
Tnjsto
- 1 žumance
- 30 gr šećera
- 100 gr omekšalog maslaca
- 1 kašičica praška za pecivo
- rendana kora limuna
- 90 gr grčkog jogurta
- 50 gr mlakog mleka
- 250 gr oštrog brašna
- prstohvat soli
- 1 kesica suvog kvasca
Fil
- 200 gr mlevenih oraha
- 100 gr šećera
- kašičica arome vanile
- kašičica ruma
- 1 belance
Ostalo
- 1 žumance za premaz
- šećer u prahu
Priprema
Pomešajte kvasac, mleko i šećer. Dodajte prašak za pecivo, maslac, koricu limuna i postepeno dodajte brašno uz prstohvat soli. Važno je da sastojci ne budu hladni i da so ne ide direktno na kvasac. Umesite glatko testo, pokrijte krpom i ostavite na toplom oko sat vremena.
Kada testo naraste, pripremite fil. Umutite čvrst sneg od belanca pa postepeno dodajte šećer. Mutite dok se šećer ne otopi, zatim dodajte orahe, rum i vanilu. Ako je fil previše gust, dodajte malo mleka.
Testo podelite na dva jednaka dela i razvucite na blago pobrašnjenoj podlozi.
Premažite filom, ostavljajući malo praznog ruba, pa urolajte. Ređajte u srednji kalup, izbodite viljuškom na nekoliko mesta i premažite umućenim žumancetom.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40 minuta.
Kada se malo prohladi, pospite šećerom u prahu i uživajte u svakom zalogaju!
Prijatno!
