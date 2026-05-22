Bakini recepti

DOMAĆA ORAHNJAČA: Kao iz bakine kuhinje

Milena Tomasevic

22. 05. 2026. u 06:00 >> 13:17

Danas vam donosimo recept za mirisnu, mekanu i bogatu orahnjaču koja će vas osvojiti već na prvi zalogaj! Savršena uz kafu, čaj ili kao slatko uživanje za celu porodicu.

ДОМАЋА ОРАХЊАЧА: Као из бакине кухиње

Sastojci

Testo

  • 1 žumance
  • 30 gr šećera
  • 100 gr omekšalog maslaca
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • rendana kora limuna
  • 90 gr grčkog jogurta
  • 50 gr mlakog mleka
  • 250 gr oštrog brašna
  • prstohvat soli
  • 1 kesica suvog kvasca

Fil

  • 200 gr mlevenih oraha
  • 100 gr šećera
  • kašičica arome vanile
  • kašičica ruma
  • 1 belance

Ostalo

  • 1 žumance za premaz
  • šećer u prahu

Priprema

Pomešajte kvasac, mleko i šećer. Dodajte prašak za pecivo, maslac, koricu limuna i postepeno dodajte brašno uz prstohvat soli. Važno je da sastojci ne budu hladni i da so ne ide direktno na kvasac. Umesite glatko testo, pokrijte krpom i ostavite na toplom oko sat vremena.

Kada testo naraste, pripremite fil. Umutite čvrst sneg od belanca pa postepeno dodajte šećer. Mutite dok se šećer ne otopi, zatim dodajte orahe, rum i vanilu. Ako je fil previše gust, dodajte malo mleka.

Testo podelite na dva jednaka dela i razvucite na blago pobrašnjenoj podlozi.

Premažite filom, ostavljajući malo praznog ruba, pa urolajte. Ređajte u srednji kalup, izbodite viljuškom na nekoliko mesta i premažite umućenim žumancetom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40 minuta.

Kada se malo prohladi, pospite šećerom u prahu i uživajte u svakom zalogaju! 

Prijatno!

