UKRAJINA se od države koja je mogla da postoji u sopstvenom interesu, pretvorila u državu-plaćenika koja postoji i bori se sve dok je plaćaju, izjavio je u intervjuu za TASS Rodion Mirošnik, ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije za zločine kijevskog režima.

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- Ukrajina se bori tačno onoliko dugo koliko je plaćaju. Dokle god joj isporučuju naoružanje. Ako ne možemo da se dogovorimo da prestanu da je finansiraju, jer je to neracionalno, jer je to ubijanje, jer je to rat, jer su to, na kraju krajeva, pogrešni načini rešavanja sukoba, onda nam preostaje samo vojni put. A taj vojni put mora biti dovoljno precizno usmeren na one bolne tačke koje Ukrajini omogućavaju da vodi teroristički rat. Pitanje je u tome što ćemo morati da vodimo veoma ozbiljan, težak rat, u kojem moramo korak po korak da pobeđujemo i praktično idemo ka gušenju svog protivnika, jer on drugi jezik ne razume. Ukrajina se već prekvalifikovala iz države koja je mogla da postoji u sopstvenom interesu u državu-plaćenika koja postoji sve dok je plaćaju - istakao je.

Napomenuo je da su svi diplomatski dogovori koji su postignuti sa Ukrajinom bili namerno prekršeni od strane Kijeva, zbog čega je Rusija prinuđena da ukrajinsku logistiku prekida vojnim sredstvima.

- Danas smo odjednom shvatili da je više od osam hiljada brodova uplovilo u luke Odese. Oni nisu dopremali samo prehrambene proizvode, niti su izvozili isključivo pšenicu. To su isporuke naoružanja, isporuke vojne tehnike, u suštini nekontrolisan tok svake vrste vojne pomoći na teritoriju Ukrajine. Ukrajina ne sme da ima mogućnost takvih pomorskih isporuka. Na koji način će to biti učinjeno? Najverovatnije isključivo vojnim sredstvima, jer su svi dogovori, poput sporazuma o žitnom koridoru i sličnih, bili namerno prekršeni. Država-milosnica mora ostati bez svojih prihoda; ne sme imati logističke mogućnosti za prijem vojnih isporuka - poručio je Mirošnik.

Ambasador ruskog MSP-a za zločine kijevskog režima je naglasio da Rusija mora biti spremna za dugotrajna borbena dejstva, jer Evropa u doglednoj budućnosti neće dozvoliti rešavanje ukrajinskog sukoba.

- Odlično razumemo da su zapadne zemlje uložile na nastavak sukoba. Zapad je uložio na potpuno odbacivanje načina za postizanje mirnog rešenja. Svi pokušaji da se vodi dijalog nailaze na nepomirljivu želju Evropljana da osujete svaku mogućnost postizanja dogovora. Malo je verovatno da će u bliskoj budućnosti biti moguće preokrenuti tu tendenciju. Evropa će nastaviti da finansira Ukrajinu. Sa naše strane mora postojati spremnost za prilično dugotrajna vojna dejstva, ali uz dobro osmišljenu strategiju - zaključio je.

(RT Balkan)

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