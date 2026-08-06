"UKRAJINA JE ISCRPELA GOTOVO SAV VOJNI ARSENAL" Zalužni teška srca priznao: Rusija je pronašla odgovor na sve
KIJEV je u sukobu sa Rusijom iscrpeo gotovo sve raspoložive vrste naoružanja, izjavio je bivši glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine i sadašnji ambasador Ukrajine u Velikoj Britaniji Valerij Zalužni.
„Tokom 2026. godine Ukrajina je upotrebila sve vrste oružja, osim 'tomahavka', nuklearnog oružja, nosača aviona i aviona F-35, koji su u naoružanju NATO-a. Primenili smo i doktrine njihove upotrebe. Resurs je iscrpljen. Ruska Federacija je pronašla protivmere za sve to“, rekao je Zalužni, prenose mediji.
On smatra da NATO i dalje funkcioniše po doktrini iz vremena Drugog svetskog rata i da će Alijansa morati da pređe na nove standarde i vojnu doktrinu.
Zalužni je ponovio i stav da je Evropi potreban potpuno novi bezbednosni savez.
„Potreban nam je potpuno novi bezbednosni blok, najverovatnije vezan za Evropu. Apsolutno novi“, poručio je on.
Početkom avgusta Zalužni je izjavio da Ukrajina, po njegovom mišljenju, nikada neće postati članica NATO-a.
Moskva i dalje insistira da je odustajanje Ukrajine od članstva u NATO-u jedan od ključnih uslova za mirno rešavanje sukoba.
(Sputnjik)
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