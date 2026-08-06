ZALIHE RAKETA NA MINIMUMU? Nove tenzije u Beloj kući

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp oštro je kritikovao američkog ministra odbrane Pita Hegseta zbog iscrpljenih zaliha ključne municije, koje ograničavaju vojne opcije Vašingtona u sukobu sa Iranom, objavio je danas list Vašington post, pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorom.

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Prema navodima lista, Tramp je tokom sastanka kabineta zatražio objašnjenje od Hegseta zbog toga što, kako je naveo, problem sa zalihama municije nije rešen, iako je bio ubeđen da jeste.

Izvori tvrde da su nestašice posebno izražene kada je reč o navođenim projektilima velikog dometa i raketama za protivvazdušnu odbranu, zbog čega je Tramp poslednjih dana odustao od novih velikih vojnih udara na Iran.

Kako navodi list, Hegset je tokom razgovora odgovornost za stanje zaliha pripisao svom zameniku Stivenu Fajnbergu, uz tvrdnju da predsednik nije bio u potpunosti informisan o razmerama problema.

Vašingtonski list navodi da je ovaj razgovor dodatno ukazao na rastuće nezadovoljstvo Trampa radom ministra odbrane, koji je među najglasnijim zagovornicima vojne akcije protiv Irana i koji je, prema tvrdnjama više zvaničnika, predsednika uveravao da bi sukob bio kratak i relativno lak.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit odbacila je navode lista, ocenivši da je reč o "potpuno izmišljenoj priči" i istakla da Tramp ima "potpuno poverenje" u Hegseta.

Glavni portparol Pentagona Šon Parnel takođe je negirao tvrdnje da je Hegset obmanuo predsednika ili odgovornost prebacio na svog zamenika, nazivajući izveštaj netačnim.

Iako su Sjedinjene Američke Države pokrenule nove programe proizvodnje pojedinih vrsta naoružanja, uključujući rakete za sistem Patriot, za njihovu proizvodnju potrebno je i do dve godine, pa se brzo obnavljanje zaliha ne očekuje.

Vašington post navodi da je američka vojska tokom prvog meseca sukoba ispalila više od 850 krstarećih raketa "Tomahavk", više od 1.000 projektila sistema Patriot i THAAD, kao i više od 1.300 taktičkih balističkih raketa ATACMS.

Prema tvrdnjama izvora lista, zalihe raketa ATACMS, koje su tražene i za potrebe Ukrajine, gotovo su potpuno iscrpljene.

Nestašica presretačkih raketa već utiče i na američku vojnu taktiku, pa se odluke o njihovoj upotrebi donose selektivnije, u zavisnosti od procene opasnosti dolazeće pretnje.

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