ZABRINJAVAJUĆA PORUKA IZ KREMLJA: Ovo ne smeju da pokažu Zelenskom!
AMERIČKA strana i dalje povezuje odnose sa Moskvom sa rešavanjem ukrajinskog pitanja, naglasio je portparol ruskog predsednika
Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je za list "Izvestija" da nema nikakvog napretka u bilateralnim odnosima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
"Što se tiče Amerikanaca, u bilateralnom smislu nema nikakvih pomaka, odnosno nema pomaka u bilateralnim odnosima", poručio je.
Portparol ruskog predsednika dodao je da američka strana i dalje povezuje odnose sa Moskvom sa rešavanjem ukrajinskog pitanja.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
VATRENA STIHIJA BESNI FRANCUSKOM I ŠPANIJOM: Evakuisano više od 267.000 ljudi
25. 07. 2026. u 16:11
UŽAS: Most pukao, a ljudi ga i dalje prelaze - visi nekoliko centimetara iznad reke (VIDEO)
25. 07. 2026. u 15:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NESTAO PRE 20 GODINA, PRONAĐEN MRTAV U ŠIBLjU: Telo identifikovano po zubima, MISTERIJA i dalje nije rešena
Rasel Skozi, IT stručnjak iz Velsa koji je nestao 2002. godine, pronađen je mrtav posle više od 20 godina u gustom šiblju nedaleko od Svonsija. Njegovi posmrtni ostaci identifikovani su pomoću stomatoloških kartona, ali...
24. 07. 2026. u 16:35 >> 17:07
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Srbin autom "pregazio" Dunav i stigao do Hrvatske "ilegalno" - kad moćna reka presuši (FOTO)
POSEBNU pažnju privukao je vozač automobila sa srpskim registarskim oznakama, koji je preko gotovo isušenog dela korita stigao do Vukovarske ade.
24. 07. 2026. u 20:35 >> 20:36
Komentari (0)