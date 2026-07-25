ZABRINJAVAJUĆA PORUKA IZ KREMLJA: Ovo ne smeju da pokažu Zelenskom!

AMERIČKA strana i dalje povezuje odnose sa Moskvom sa rešavanjem ukrajinskog pitanja, naglasio je portparol ruskog predsednika

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je za list "Izvestija" da nema nikakvog napretka u bilateralnim odnosima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.

"Što se tiče Amerikanaca, u bilateralnom smislu nema nikakvih pomaka, odnosno nema pomaka u bilateralnim odnosima", poručio je.

Portparol ruskog predsednika dodao je da američka strana i dalje povezuje odnose sa Moskvom sa rešavanjem ukrajinskog pitanja.

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