PUTIN SAOPŠTIO VAŽNE VESTI: Ruski predsednik o naoružanju
RUSKI predsednik Vladimir Putin razgovarao je sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije o proizvodnji komponenti i materijala neophodnih za serijsku proizvodnju naoružanja, vojne i specijalne tehnike.
- Kao što je poznato, Rusija je jedna od retkih zemalja u svetu koja samostalno proizvodi neophodne materijale, komponente i sirovine za serijsku proizvodnju perspektivnih, kao i modernizaciju postojećih modela naoružanja, vojne i specijalne tehnike - rekao je Putin na početku sednice.
Dodao je da kao što je uvek slučaj u ovako velikom poslu, postoji mnogo pitanja koja se tiču praktično svakog resora.
- O tome ćemo danas razgovarati - dodao je predsednik Ruske Federacije.
(RT Balkan)
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