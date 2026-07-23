Svet

PUTIN SAOPŠTIO VAŽNE VESTI: Ruski predsednik o naoružanju

В.Н.

23. 07. 2026. u 14:23

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RUSKI predsednik Vladimir Putin razgovarao je sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije o proizvodnji komponenti i materijala neophodnih za serijsku proizvodnju naoružanja, vojne i specijalne tehnike.

ПУТИН САОПШТИО ВАЖНЕ ВЕСТИ: Руски председник о наоружању

Foto: Tanjug/Alexander Kazakov (POOL)

- Kao što je poznato, Rusija je jedna od retkih zemalja u svetu koja samostalno proizvodi neophodne materijale, komponente i sirovine za serijsku proizvodnju perspektivnih, kao i modernizaciju postojećih modela naoružanja, vojne i specijalne tehnike - rekao je Putin na početku sednice.

Dodao je da kao što je uvek slučaj u ovako velikom poslu, postoji mnogo pitanja koja se tiču praktično svakog resora.

- O tome ćemo danas razgovarati - dodao je predsednik Ruske Federacije.

(RT Balkan)

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