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NOVA ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU: Huti udarili na "Enseliju" i "Lejlu" (VIDEO)

Танјуг

23. 07. 2026. u 07:20

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JEMENSKA pobunjenička grupa Huti saopštila je danas da je izvela napad na dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru, dok je saudijska državna novinska agencija SPA kasnije potvrdila da je na jednom od brodova izbio požar.

НОВА ЕСКАЛАЦИЈА НА БЛИСКОМ ИСТОКУ: Хути ударили на Енселију и Лејлу (ВИДЕО)

Foto: AFP/AFP/Profimedia

SPA je, pozivajući se na izvor iz Generalne transportne uprave, navela da je napad izazvao požar na pramcu tankera "Enselija", ali da su svi članovi posade bezbedni, preneo je Rojters.

Saudijske vlasti su obezbedile brod i posadu i preduzele mere za zaštitu morske sredine, dok je incident okarakterisan kao kršenje međunarodnog prava.

Huti su saopštili da su gađali tankere "Enselija" i "Lejla", tvrdeći da su prekršili pomorsku blokadu koju je ta grupa uvela Saudijskoj Arabiji u Crvenom moru.

Prema njihovim navodima, u napadu su korišćene balističke i krstareće rakete, kao i bespilotne letelice.

Izvor iz oblasti pomorske bezbednosti rekao je da je "Enselija" uputila poziv u pomoć, prijavivši da je pogođena raketom u blizini saudijske luke Džizan i da je na brodu izbio požar.

Britanska kompanija za upravljanje pomorskim rizicima "Vangard" saopštila je da je tanker, koji plovi pod saudijskom zastavom, pogođen nepoznatim projektilom oko 130 kilometara jugozapadno od luke Al Šukaik.

Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) navela je da je primila prijavu o incidentu u istom području, prema kojoj je nepoznati projektil izazvao požar na tankeru, koji je posada uspela da gasi.

Nije bilo prijavljenih žrtava niti posledica po životnu sredinu.

"Vangard" je naveo i da su Huti preuzeli odgovornost za napad na drugi brod, "Lejlu", ali da ta tvrdnja nije potvrđena. Huti su istovremeno saopštili da su primorali oko 10 brodova da promene kurs i vrate se, što Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi.

Prema podacima o praćenju plovidbe, pet tankera je promenilo kurs u Crvenom moru u sredu, dok su dva kao novu destinaciju označila Suecki kanal nakon upozorenja Hutija da izbegavaju saudijske luke.

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