Košarka

"BOMBA" PARTIZANA U PONOĆ: Crno-beli predstavili drugo pojačanje

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

23. 07. 2026. u 00:22

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PARTIZAN je u ponoć predstavio novo pojačanje, drugo ovog leta.

БОМБА ПАРТИЗАНА У ПОНОЋ: Црно-бели представили друго појачање

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

U pitanju je Lamar Stivens koji je prošlu sezonu proveo u Parizu, a ima iskustva igranja u NBA ligi. On je sa crno-belima potpisao dvogodišnji ugovor i igra na poziciji krila. 

Stivens je u NBA karijeru počeo 2020. godine u Klivlend kavalirsima. Nakon toga je branio boje Boston seltiksa, sa kojima je bio deo šampionske ekipe, pre nego što je tokom iste sezone trejdovan u Memfis grizlise.

Ovaj 29-godišnji Amerikanac je prošle sezone u dresu Pariza odigrao 23 utakmica, prosečno je na parketu provodio 20 minuta i imao učinak od 9,3 poena, 3,3 skoka i 0,8 asistencija po utakmici.

Stivens je drugo pojačanje Partizana ovog leta. Pre njega stigao je Kevarijus Hejs, a ugovor su produžili Tonje Džekiri i Vanja Marinković.

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