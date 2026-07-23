"BOMBA" PARTIZANA U PONOĆ: Crno-beli predstavili drugo pojačanje

PARTIZAN je u ponoć predstavio novo pojačanje, drugo ovog leta.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

U pitanju je Lamar Stivens koji je prošlu sezonu proveo u Parizu, a ima iskustva igranja u NBA ligi. On je sa crno-belima potpisao dvogodišnji ugovor i igra na poziciji krila.

Stivens je u NBA karijeru počeo 2020. godine u Klivlend kavalirsima. Nakon toga je branio boje Boston seltiksa, sa kojima je bio deo šampionske ekipe, pre nego što je tokom iste sezone trejdovan u Memfis grizlise.

Ovaj 29-godišnji Amerikanac je prošle sezone u dresu Pariza odigrao 23 utakmica, prosečno je na parketu provodio 20 minuta i imao učinak od 9,3 poena, 3,3 skoka i 0,8 asistencija po utakmici.

Stivens je drugo pojačanje Partizana ovog leta. Pre njega stigao je Kevarijus Hejs, a ugovor su produžili Tonje Džekiri i Vanja Marinković.

Lamar Stivens je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet!



Doskorašnji košarkaš Pariza i nekadašnji igrač Memfis Grizlisa, Boston Seltiksa i Klivlend Kavalirsa je potpisao sa crno-belima dvogodišnji ugovor!✊🏽



Američki krilni košarkaš, rođen je u Filadelfiji, a 9. jula je napunio 29… pic.twitter.com/FT9yZLnnxw — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 22, 2026

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