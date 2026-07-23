ŠKOLE U VENECIJI BEZ ITALIJANA: Duž Apeninskog poluostrva deca imigranata većinski "osvojila" obrazovne institucije - fenomen se šir
ŠKOLA "Đulio Čezare" u predškolskom odeljenju ima samo dva od 102 učenika sa italijanskim prezimenom.
U osnovnoj školi 10 od 118 učenika ima italijanska prezimena. A u šestom razredu u četiri odeljenja su isključivo deca imigranata, od kojih jedno čine isključivo učenici iz Bangladeša.
Tako su u venecijanskom naselju Mestre u kompleksu opšte škole italijanski učenici postali retkost. Ova kontroverza je izbila na videlo još prošle godine, kada su registrovana samo dva italijanska imena među 61 učenikom prvog razreda u osnovnoj školi "Čezare Batisti". Sada se ovaj fenomen udvostručio.
Od 2010. godine Ministarstvo prosvete preporučuje da učenici bez italijanskog državljanstva generalno ne prelaze 30 odsto od ukupnog broja upisanih u svakom razredu. Ovaj princip potvrđen je i decembra 2025, za školsku 2026/27. godinu. Stvarnost je, međutim, drugačija.
Podaci Regionalne školske kancelarije potvrđuju da je Veneto jedan od italijanskih regiona sa najvećim udelom učenika bez italijanskog državljanstva. U školskoj 2024/25. godini, zauzeo je Veneto treće mesto na nacionalnom nivou, iza Lombardije i Emilije Romanje, po broju škola sa procentom učenika bez italijanskog državljanstva, koji prelazi prag od 30 odsto.
Ali, Italija je i dalje iznenađena, iako se fenomen ponavlja već najmanje 15 godina. Godine 2010. "eksplodirao" je slučaj Tor Pinjatara, u predgrađu Rima, kada je jedino upisano italijansko dete premešteno iz odeljenja prvog razreda, sastavljenog isključivo od stranih učenika.
Tri godine kasnije u Bolonji je odeljenje prvog razreda u školi Besta bilo bez ijednog italijanskog učenika. Zatim je u Milanu, u naselju San Siro, osnovna škola "Radiče" dobila odeljenje sastavljeno isključivo od stranaca. U Fondiju, u oblasti Lacio, dva odeljenja prvog razreda imala su isključivo decu stranaca. Listi su se pridruživali Breša, Prato, Bergamo, Modena, Ređo Emilija, Margera.
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