Posle imenovanja generala Mihaila Drapatija (43) za komandanta oružanih snaga Ukrajine, predsedniku Vladimiru Zelenskom je ostao najteži zadatak, da zadovolji ambicije uvređenog bivšeg ministra odbrane Mihaila Fjodorova (35) i tako smiri višednevne demonstracije u Kijevu, Lavovu i drugim većim gradovima.

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Zelenski nudi Fjodorovu funkciju potpredsednika vlade zaduženog za reforme armije ili savetnika predsednika.

Opozicionari kažu da Drapatija može da stupi na posao tek kad to povrdi parlament, ali je Vrhovna rada do avgusta na odmoru. Međutim, Zelenski se ne obazire na to šta piše u Ustavu.

Fjodorov je bio smenjen 14. jula zbog sukoba sa komandantom oružanih snaga, generalom Aleksandrom Sirskim. Posle protesta, Zelenski je smenio i Sirskog. Dosadašnji predlog Zelenskog da Fjodorov pređe u Savet nacionalne bezbednosti i odbrane i da se bavi reformama armije, nije prihvatio.

Pošto je Zelenski imenovao ministra odbrane Jevgenija Hmaru, Fjodorov više nema šansi da se vrati na ministarsko mesto, a funkciju veću od potpredsednika vlade ne može da dobije. Sad je pred dilemom šta mu se više isplati, da postane "disident" i čeka izbore, ili da ipak prihvati funkciju.

Zaboravio rusko poreklo Fjodorov će ostati zapamćen ne samo kao ministar koji je pokušavao da modernizuje ukrajinsku armiju dronovima, već i po obećanjima da će mesečno ubijati po 50.000 Rusa. Foto: AP Odrastao u ruskoj porodici u Zaporoškoj oblasti, ubrzo se odrekao maternjeg jezika i govori isključivo ukrajinski. Mladošću i komunikacijom sa strancima na mnogo boljem engleskim od Zelenskog, stekao je simpatije na Zapadu, a zatim i kod mladih Ukrajinaca.

A glavni zadatak novog komandanta ukrajinske vojske Mihaila Drapatija je da organizuje odbranu Slavjanska i Kramatorska, kojima su se Rusi primakli na pet kilometara. Drapati je rođen 1982. u Hmeljnickoj oblasti i učestvovao je u gušenju pobune ruskog stanovništva 2014. u Donbasu.

Kasnije je ratovao u odbrani Avdejevke. U aprilu 2019. vanredno je unapređen u čin pukovnika. Sve vreme je komandovao jedinicama ukrajinske vojske u Donbasu.

Ruski vojni analitičari kažu da se dolaskom na mesto komandanta cele ukrajinske armije Mihaila Drapatija na frontu ništa neće promeniti. Veliki problem je što ukrajinski blogeri tvrde da je od početka 2026. u Ukrajini više od sto hiljada dezertera.

U međuvremenu, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov najavio je susret sa američkim državnim sekretaom Markom Rubiom danas u Manili, tokom Samita ASEAN, organizacije država jugoistočne Azije.