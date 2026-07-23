Tip fudbal

"GORI" NOVI SAD! Vojvodina dočekuje četvrorostrukog prvaka Evrope!

В.М.

23. 07. 2026. u 07:03 >> 07:03

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SVOJ evropski put Vojvodina nastavlja protiv Ajaksa u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Holandski velikan želi ekspresan povratak na međunarodnu scenu posle razočaravajuće prošle sezone, dok Novosađani pokušavaju da se oporave od eliminacije iz kvalifikacija za Ligu Evrope i naprave iznenađenje pred svojim navijačima na "Karađorđu" (20.00).

ГОРИ НОВИ САД! Војводина дочекује четвророструког првака Европе!

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Ajaks je godinama bio sinonim za evropski fudbal, ali poslednje sezone nisu ispunile očekivanja navijača slavnog kluba iz Amsterdama. Peto mesto u Erediviziji bilo je daleko ispod standarda, a plasman u kvalifikacije za Ligu konferencije izboren je tek posle dramatičnog plej-ofa protiv Utrehta.

Uprava je zato angažovala nekadašnjeg menadžera Đirone, Španca Mišela, koji ima zadatak da vrati "kopljanike" u vrh holandskog i evropskog fudbala.

Tokom letnjeg prelaznog roka Ajax je dodatno ojačao tim dolascima iskusnog Dejlija Blinda, Kaija Enrikea i Markosa Leonarda, a pripreme su završene pobedom od 1:0 nad Olimpijakosom, što je donelo dodatnu dozu samopouzdanja pred evropsku premijeru.

Posebnu pažnju privlači Kasper Dolberg, koji se polako vraća u takmičarski ritam, dok bi priliku od prvog minuta mogao da dobije Oliver Edvardsen nakon gola u generalnoj probi.

Sa druge strane, Vojvodina je evropski put započela u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali je Ferencvaroš bio previsoka prepreka.

Posle minimalnog poraza u Novom Sadu (2:1), srpski predstavnik je u revanšu u Mađarskoj izgubio sa 3:0 i preselio se u kvalifikacije za Ligu konferencije.

Dodatni problem predstavlja izostanak suspendovanog Kornela Suča, pa će Đorđe Crnomarković preuzeti mesto u srcu odbrane.

Ipak, ekipa Miroslava Tanjge ima razloga za optimizam nakon ubedljive pobede od 4:0 protiv OFK Beograda na startu nove sezone Superlige Srbije. Nardin Mulahusejnović je sa dva pogotka pokazao da se nalazi u odličnoj formi i predstavljaće najveću opasnost po odbranu gostiju.

Ovo neće biti prvi evropski susret ova dva kluba. U kvalifikacijama za Ligu Evrope 2023. godine Ajax je slavio ukupnim rezultatom 4:1, a kvalitet i iskustvo i ovoga puta stavljaju holandski tim u ulogu izrazitog favorita.

Ipak, Vojvodina će pokušati da ostane rezultatski u igri pred revanš u Amsterdamu, svesna da bi svaki pozitivan rezultat na večerašnjem susretu predstavljao veliki uspeh.

Domaćin biti motivisan pred svojim navijačima, a na ruku im ide što Ajaks nije u takmičarskom ritmu, tako da verujemo da može da mu pruži dobar otpor i tipujemo da će uspeti da pronađe put do mreže četvorostrukog prvaka Evrope.

NAŠ TIP: D 1-2 (kvota 1.80)

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