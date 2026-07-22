Svet

BRUKA VEKA? Potpuni fijasko američke vojske kod Bušera (VIDEO)

Dragana Drlačić

22. 07. 2026. u 15:50

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NOVI video Centralne komande (CENTCOM) prikazuje američki napad koji je pogodio nešto što izgleda kao prazne čaure od avionskih bombi ili sličan otpad, prenosi Clash Report.

БРУКА ВЕКА? Потпуни фијаско америчке војске код Бушера (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/X/@clashreport

Analitičari su geolocirali mesto udara na vojni deo aerodroma Bušer u Iranu, gradu u čijoj se blizini nalazi iranska nuklearna elektrana.

Satelitski snimci pokazuju da prazne čaure stoje na tom mestu već oko 15 godina.

CENTCOM je ranije danas saopštio da je sproveo novi talas napada na Iran, već 11. noć zaredom, s namerom da oslabi sposobnost Teherana da "ugrožava prolaz komercijalnim brodovima kroz Ormuski moreuz".

Američke snage su, kako se navodi, ciljale "iranske vojne operativne centre, pomorske kapacitete, hangare za avione, objekte za skladištenje dronova i vojnu logističku infrastrukturu", prenosi Skaj njuz.

(Clash Report)

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