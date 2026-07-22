BRUKA VEKA? Potpuni fijasko američke vojske kod Bušera (VIDEO)

NOVI video Centralne komande (CENTCOM) prikazuje američki napad koji je pogodio nešto što izgleda kao prazne čaure od avionskih bombi ili sličan otpad, prenosi Clash Report.

Foto: Printscreen/X/@clashreport

Analitičari su geolocirali mesto udara na vojni deo aerodroma Bušer u Iranu, gradu u čijoj se blizini nalazi iranska nuklearna elektrana.

Satelitski snimci pokazuju da prazne čaure stoje na tom mestu već oko 15 godina.

CENTCOM je ranije danas saopštio da je sproveo novi talas napada na Iran, već 11. noć zaredom, s namerom da oslabi sposobnost Teherana da "ugrožava prolaz komercijalnim brodovima kroz Ormuski moreuz".

A fresh CENTCOM video appears to show a U.S. strike hitting what looks like empty aerial-bomb casings or similar scrap.



Analysts geolocated the impact site to the military section of Bushehr airport in Iran.



Satellite imagery shows the empty casings have been sitting in that… pic.twitter.com/vWCAAzTaUa — Clash Report (@clashreport) July 22, 2026

Američke snage su, kako se navodi, ciljale "iranske vojne operativne centre, pomorske kapacitete, hangare za avione, objekte za skladištenje dronova i vojnu logističku infrastrukturu", prenosi Skaj njuz.

(Clash Report)