AU, SAD NA KOLENIMA: Satelitski snimci pokazali razmere uništenja baze Muvafak Salti - Iran napravio mnogo goru štetu nego što se mislilo

NOVOOBJAVLjENI satelitski snimci ukazuju na to da je iranski napad balističkim raketama na vazduhoplovnu bazu Muvafak al-Salti u Jordanu izazvao znatno veću štetu nego što je prvobitno prijavljeno, pri čemu je potvrđeno da je uništeno više dodatnih skloništa za avione, objekata za dronove i vojne infrastrukture.

Foto: AI generated

Snimci, koje je objavila i analizirala obaveštajna grupa otvorenog koda EGYOSINT, sugerišu da je napad bio i većih razmera i znatno precizniji nego što su ukazivale rane procene nakon napada, što pokreće dodatna pitanja u vezi sa ranjivošću američkih vojnih objekata raspoređenih napred širom Bliskog istoka, preneo je Militari voč.

ružane snage SAD su se posebno oslanjale na ovaj objekat kako bi projektovale moć na Bliski istok, s obzirom na njegovu veću udaljenost od Irana nego velikih objekata u Zalivu, što ga čini težim za ciljanje.

Ažurirane slike pokazuju da je tokom napada uništeno nekoliko ojačanih hangara za avione, uključujući najmanje tri do četiri skloništa koja su navodno korišćena za smeštaj dronova američkog vazduhoplovstva MQ-9 Reaper. Flota Reaper-a je već znatno iscrpljena operacijama protiv Irana i jemenske koalicije Ansurulah, a najmanje 53 je prijavljeno da su oborena od kraja 2023. godine.

Pored uništenja zaštićenih objekata, dva drona MQ-9 parkirana ispred hangara u vreme napada izgleda da su pretrpela direktnu štetu, što pruža dodatni dokaz da je Iran uspešno ciljao ključna američka obaveštajna, nadzorna i udarna sredstva stacionirana u bazi.

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