Svet

KATASTROFA! Dramatični snimci iz Moskve: Logistički centri i skladište nafte u plamenu (VIDEO)

В.Н.

20. 07. 2026. u 08:39

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CENE nafte od ovog jutra su u porastu.

КАТАСТРОФА! Драматични снимци из Москве: Логистички центри и складиште нафте у пламену (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Pored stanja na Bliskom istoku koje utiče na rast cena na svetskom tržištu nafte, situacija između Rusije i Ukrajine ne doprinosi napretku.

Ovog jutra stigle su dramatične vesti i Rusije. Na meti su se našle njihova važna skladišta nafte i logistički centri.

Osim toga od jutros je u plamenu i najveći Vajldberis logistički centar, koji ima preko 200.000 kvadrata, u Koledinu, i Podmoskovjeu.

Takođe, u plamenu i gustom dimu je još jedan logistički centar Južna vrata, u Domodedovu, kao i skladišta nafte oko Moskve.

Pogledajte i sami kako to izgleda:

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