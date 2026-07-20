KATASTROFA! Dramatični snimci iz Moskve: Logistički centri i skladište nafte u plamenu (VIDEO)
CENE nafte od ovog jutra su u porastu.
Pored stanja na Bliskom istoku koje utiče na rast cena na svetskom tržištu nafte, situacija između Rusije i Ukrajine ne doprinosi napretku.
Ovog jutra stigle su dramatične vesti i Rusije. Na meti su se našle njihova važna skladišta nafte i logistički centri.
Osim toga od jutros je u plamenu i najveći Vajldberis logistički centar, koji ima preko 200.000 kvadrata, u Koledinu, i Podmoskovjeu.
Takođe, u plamenu i gustom dimu je još jedan logistički centar Južna vrata, u Domodedovu, kao i skladišta nafte oko Moskve.
Pogledajte i sami kako to izgleda:
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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