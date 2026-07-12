KIJEV NA KOLENIMA: Ovo je nova smrtonosna taktika koju Rusija koristi za vazdušne udare u Ukrajini

RUSIJA je promenila taktiku svojih vazdušnih udara na Ukrajinu, što je dovelo do značajnog smanjenja efikasnosti ukrajinske protivvazdušne odbrane, piše Le Mond.

Tanjug/AP/Zoya Shu

List navodi da je Kijev od 24. maja izložen gotovo neprestanim napadima balističkim raketama i dronovima. Međutim, efikasnost ruskih napada raste. Na primer, u noći 6. jula, Oružane snage Ukrajine prvi put nisu uspele da presretnu nijednu balističku raketu ispaljenu na glavni grad. Ista situacija ponovila se ujutru 11. jula – nije oborena nijedna od šest ruskih balističkih raketa.

Kijev to objašnjava nedostatkom raketa-presretača za američke sisteme protivvazdušne odbrane „Patriot“.

Novi dronovi „Šahed“ sa mlaznim pogonom predstavljaju još jedan ozbiljan izazov za Oružane snage Ukrajine. Prema rečima portparola Ratnog vazduhoplovstva Jurija Ignata, ovi dronovi trenutno čine 25–30% ruskih jurišnih bespilotnih letelica. Ove letelice lete na visini od oko pet kilometara brzinom većom od 500 kilometara na čas i mogu da pređu do dve hiljade kilometara. Gotovo ih je nemoguće oboriti dronovima-presretačima, za razliku od ranijih verzija sa elisom, koje se kreću brzinom od oko 130 kilometara na čas.

Prema rečima jednog zapadnog diplomate kojeg citira Mond, Rusi su promenili sam princip svojih napada. Dok su ranije napadi bili vremenski razvučeni, sada stavljaju akcenat na masovne udare kako bi preopteretili ukrajinske sisteme protivvazdušne odbrane. U noći 6. jula, Rusija je lansirala 68 raketa, od kojih je 19 ispaljeno u prvih deset minuta, kako bi primorala Oružane snage Ukrajine da brzo potroše zalihe raketa-presretača. Istovremeno, naglo je porastao i ukupan broj dronova koje koristi protivnik.

U takvim okolnostima, život u Kijevu se postepeno menja. Zbog redovnih napada, stanovnici rano odlaze u metro i podzemna skloništa. U noći 2. jula, oko 52.000 stanovnika Kijeva provelo je noć u kijevskom metrou. Mnogi stanovnici noć provode u svojim automobilima u podzemnim garažama ili podrumima, prateći javne objave koje unapred upozoravaju na poletanje ruskih strateških bombardera i približavanje krstarećih raketa.

„Postalo je gore nego u Harkovu”, navodi Mond reči stanovnika Kijeva o njihovom trenutnom životu u glavnom gradu.

BONUS VIDEO