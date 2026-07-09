HAOS U ORMUSKOM MOREUZU! Brodovi nestali sa ključne svetske rute nakon američkih udara na Iran

POMORSKI saobraćaj kroz Ormuski moreuz danas je gotovo potpuno obustavljen, nakon što su Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom izvele napade na Iran, preneo je Blumberg.

Ilustracija AI/ČetGPT

Prema podacima o praćenju brodova, većina zabeleženih kretanja odvijala se duž plovnog puta bližeg iranskoj obali, dok je koridor kroz omanske vode, koji podržavaju SAD, ostao uglavnom bez saobraćaja.

U moreuzu je među većim plovilima primećen samo jedan supertanker pod američkim sankcijama koji je isplovio iz Persijskog zaliva, kao i kontejnerski brod pod iranskom zastavom, mada analitičari upozoravaju da pojedini brodovi mogu da plove sa isključenim transponderima.

Zastoj u saobraćaju usledio je nakon niza iranskih napada na trgovačke brodove, koji su, prema navodima američke strane, bili povod za najnovije vojne operacije, dok je američki predsednik Donald Tramp kazao da je prekid vatre sa Iranom okončan.

Kroz Ormuski moreuz je u sredu u oba smera prošlo svega 14 teretnih brodova, što je najmanji broj od postizanja privremenog sporazuma između Vašingtona i Teherana sredinom juna.

Podaci kompanije Kpler pokazali su da je tokom prethodne tri nedelje prosečan dnevni tranzit iznosio 34 broda, dok je 24. juna zabeležen vrhunac od 59 prolazaka. Tokom perioda intenzivnih sukoba dnevni broj prolazaka uglavnom je bio manji od 20.

Saobraćaj tankera za tečni prirodni gas i dalje je u zastoju, iako su dva prazna broda nedavno ušla u Omanski zaliv i kreću se ka istočnom ulazu u Ormuski moreuz.

Zabeleženi su i novi znaci elektronskih smetnji u Omanskom zalivu. Podaci praćenja pokazali su da su pojedini brodovi jugoistočno od omanskog grada Lime prividno plovili neuobičajeno velikim brzinama, većim od 30 čvorova, što bi moglo da ukaže na aktiviranje sistema elektronske zaštite i protivdronske odbrane u regionu.

Stručnjaci su upozorili da takve elektronske smetnje mogu da utiču na rad brodskih transpondera i otežaju precizno praćenje pomorskog saobraćaja.

(Tanjug)

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