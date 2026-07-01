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AVION PRELETEO DUNAV PORED SRBIJE PA UKLJUČIO SIGNAL ZA OTMICU: Evo zbog čega su poleteli NATO lovci

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01. 07. 2026. u 17:03

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IZRAELSKE snage su u utorak podigle dva borbena aviona kako bi presrele putnički avion nakon što je pilot slučajno aktivirao upozorenje na otmicu.

АВИОН ПРЕЛЕТЕО ДУНАВ ПОРЕД СРБИЈЕ ПА УКЉУЧИО СИГНАЛ ЗА ОТМИЦУ: Ево због чега су полетели НАТО ловци

Tanjug/AP/Gong Yulong

Let 155 poljske avio-kompanije LOT, kojim upravlja bugarska kompanija Elektra ervejz, prevozio je 180 putnika iz Varšave za Tel Aviv kada je poslato upozorenje da je otet. Bugarska i Turska su takođe podigle avione kako bi odgovorile na ozbiljnu pretnju.

Izraelska vojska je saopštila da su borbeni avioni poslati zbog „nedostatka kontakta sa avionom“, ali je kontakt ubrzo uspostavljen.

Avion je bezbedno sleteo u Bugarskoj nakon incidenta.

„Događaj je okončan i uspostavljena je veza sa avionom. Nema razloga za zabrinutost zbog bezbednosnog incidenta”, saopštile su Izraelske odbrambene snage.

Avion preleteo Dunav

Bugarska je poslala MiG-29 da presretne avion nakon što je prešao severnu granicu zemlje preko Dunava, nakon uzbune koju je pokrenula NATO misija za kontrolu vazdušnog prostora iznad Bugarske, prema bugarskom javnom servisu BNT.

Putnički avion je emitovao transponderski kod 7500, koji se koristi za slanje signala o nezakonitom ometanju aviona, uključujući otmicu, navodi se.

Turska je takođe poslala dva borbena aviona F-16 da prate avion na njegovoj daljoj ruti, izvestio je BNT. Alarm je aktiviran dva puta, kada je ušao u bugarski vazdušni prostor i ponovo nakon što je napustio turski vazdušni prostor.

Tehnička smetnja izazvala uzbunu

Bugarsko ministarstvo saobraćaja okrivilo je „tehnički kvar transpondera aviona, koji je emitovao lažni [kod 7500] signal o nezakonitom ometanju/otmici“.

Portparol LOT-a Kšištof Močulski rekao je da je incident izazvan nepravilno podešenim transponderom, prema poljskoj državnoj novinskoj agenciji PAP.

Gospodin Močulski je rekao da je kontrola leta kasnije pitala pilota da li je izveštaj o vanrednoj situaciji i dalje važeći, a pilot je potvrdio da je uzbuna bila lažna.

Rekao je da je „najverovatnije u pitanju ljudska greška“ i rekao da je pokrenuta istraga, nazvavši to „apsolutno izuzetnim događajem“.

(Independent)

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