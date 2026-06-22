Svet

"TO JE VELIKA PREKRENICA ZA AMERIČKI NAROD" DŽej Di Ven: Uradili smo tačno ono što smo želeli

В.Н.

22. 06. 2026. u 13:47

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POTPREDSEDNIK SAD Džej Di Vens izjavio je danas na konferenciji za novinare u Švajcarskoj da su Sjedinjene Američke Države uradile tačno ono što su želele u mirovnim pregovorima sa Iranom.

ТО ЈЕ ВЕЛИКА ПРЕКРЕНИЦА ЗА АМЕРИЧКИ НАРОД Џеј Ди Вен: Урадили смо тачно оно што смо желели

Foto: Heather Diehl /Getty images/Profimedia

"Juče je bio veoma, veoma dobar dan. Uradili smo tačno ono što smo želeli", rekao je potpredsednik SAD na konferenciji za novinare, prenosi Skaj Njuz.

On je rekao da su SAD postigle četiri glavna cilja tokom razgovora sa iranskim kolegama i dodao da je zvanični Vašington najzadovoljniji zbog toga što su Iranci pristali da pozovu u svoju zemlju inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

"To je velika prekretnica za američki narod. Postavljen veoma dobar temelj za konačni sporazum", rekao je Vens i dodao da je to ogroman korak ka denuklearizaciji Irana.
On je potvrdio da će tehnički pregovori između SAD i Irana biti nastavljeni tokom narednih nedelja i dana.

Ranije danas iransko ministarstvo spoljnih poslova je potvrdilo da su vođeni razgovori o prodaji iranske nafte i oslobađanju zamrznute iranske imovine, prenela je Al Džazira.
 

(Tanjug)

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