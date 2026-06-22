ON ĆE BITI NOVI BRITANSKI PREMIJER: Odlazak Kira Starmera, dolazak "KRALJA SEVERA"?

KIR Starmer podneo je ostavku na mesto premijera Velike Britanije. Odlazak Starmera sa funkcije lidera Laburističke stranke - koja podrazumeva i premijersko mesto - otvara put bivšem gradonačelniku Mančestera Endiju Bernamu da ga nasledi bez formalnog takmičenja do jeseni.

Foto: Jon Super (STR)

Njegova ostavka izazvala je politički potres na ostrvu.

Starmerov autoritet je izbledeo – kako navodi “Skaj njuz” čak 100 laburističkih poslanika javno je zatražilo da on podnese ostavku. Među ministrima koji su zatražili Starmerovo povlačenje je i britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper, dok je američki predsednik Donald Tramp u nedelju u postu rekao da će “Starmer podneti ostavku na mesto premijera Velike Britanije”, zato što je doživeo neuspeh po pitanju imigracije i energije.

Foto: Tanjug/AP/Alastair Grant

Starmer je zatražio od Izvršnog odbora Laburističke partije da utvrdi vremenski okvir za izbor novog rukovodstva, tako da podnošenje kandidatura počne 9. jula, a ceo proces bude završen pre letnje pauze u radu parlamenta.

To znači da će novi lider preuzeti dužnost pre nego što se parlament ponovo sastane u septembru. Do tada će, kako je rekao, ostati na funkciji premijera.

Endi Bernam se vraća u Vestminster nakon 9 godina

Do pritiska da Starmer podnese ostavku došlo je usled velikih gubitaka na lokalnim izborima, kontroverznog imenovanja lorda Mandelsona za američkog ambasadora, kao i opšteg nezadovoljstva njegovim politikama.

Očekuje se da premijersku funkciju preuzme Endi Bernam, za koga su mnogi u Laburističkoj stranci navijali da preuzme ulogu predsednika partije i predsednika vlade. Bernam, bivši gradonačelnik šireg Mančestera, vratio se u Vestminster, nakon pobede nad desničarskom strankom Reform na dopunskim izborima u Mejkerfildu prošle nedelje. Prema “Skaj njuzu”, mnogi laburistički poslanici žele Bernama na top poziciji.

Foto: Jon Super (STR)

Dva puta je bezuspešno pokušao da postane lider laburista, a sada ga ubedljiva pobeda na vanrednim parlamentarnim izborima dovodi nadomak ne samo tog cilja, već i mogućnosti da uđe u Dauning strit kao premijer. Harizmatični Bernam, poznat kao vešt govornik, do izbora za poslanika služio je devet godina kao gradonačelnik šireg Mančestera, navodi “Njujork tajms”.

Ko je Endi Bernam

Kao gradonačelnik u Mančesteru dobio je nadimak “kralj severa” zbog odbrane regiona tokom pandemije kovida, kad se žalio da vladina zatvaranja nesrazmerno pogađaju regione poput njegovog.

Rođen je u Liverpulu 1970. Otac mu je bio telefonski inženjer, a majka recepcionerka u lekarskoj ordinaciji. Odrastao je u Kulčetu, selu u Češiru, nedaleko od Mejkerfilda.

Irskog je porekla, pohađao je državne rimokatoličke škole i govorio je o svojoj katoličkoj veri, uključujući susret sa papom Franjom 2023.

Tokom studija engleskog jezika na Kembridžu upoznao je Mari-Frans van Hil, rođenu u Holandiji, s kojom se kasnije oženio i dobio troje dece.

Foto: Jon Super (STR)

Nakon studija je krenuo političkom stazom, prvo kao istraživač za Tesu Džouel, poslanicu iz južnog Londona, a zatim kao savetnik tadašnjeg ministra kulture Krisa Smita.

Bernam je 2001. izabran za poslanika, da predstavlja severni okrug Li blizu mesta gde je odrastao, nakon čega je postao mlađi ministar u laburističkoj vladi Tonija Blera. U kabinet je unapređen za vreme Gordona Brauna i obavljao je funkcije državnog sekretara Ministarstva finansija, ministra kulture, medija i sporta, a potom i ministra zdravlja.

Foto: Jon Super (STR)

Nakon što su laburisti izgubili opšte izbore 2010, Bernam se kandidovao za lidera i završio na četvrtom mestu. Pokušao je ponovo 2015. i iako je u početku važio za favorita izgubio je od levičara Džeremija Korbina, u čijem je timu kasnije služio.

Bernam je napustio parlament 2017, nakon što je zaključio da mu je politička budućnost izvan Vestminstera, pa je izabran za gradonačelnika šireg Mančestera.

"Britanija je na pogrešnom putu 40 godina"

Pristalice u Bernamu vide potencijalnog spasioca laburista od populističke Reforme Najdžela Faraža. Kritičari ga, međutim, opisuju kao “političkog kameleona” koji bi se suočio sa istim ekonomskim ograničenjima koja su kočila Starmerovu vladu, kao i sa istim nezadovoljnim biračkim telom.

Bernam je u nedavnom intervjuu rekao je da je Britanija “na pogrešnom putu već 40 godina”. Koliko će ga veštine koje je pokazao u Mančesteru pripremiti za najvišu funkciju u britanskoj politici, teško je predvideti.

- To je veoma drugačije kada uplovite u oluju Dauning strita broj 10, gde će vas svakog dana na stolu čekati 150 problema. Nemate baš mnogo kontrole nad tim koje ćete bitke izabrati, a nemate ni vremena za razmišljanje - rekao je Robert Ford, profesor političkih nauka na Univerzitetu Mančester.

(Blic)

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