OTKAZANI RAZGOVORI AMERIKE I IRANA U ŠVAJCARSKOJ: DŽej Di Vens otkrio razlog
RAZGOVORI između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su bili planirani za danas, u planinskom odmaralištu Burgenštok u Švajcarskoj, neće biti održani, saopštilo je švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova.
Prethodno je portparol Bele kuće rekao da je američki potpredsednik Džej Di Vensodustao od planiranog putovanja na sastanak sa iranskim pregovaračima u Švajcarskoj, koji je bio planiran za danas, kako bi započeo razgovore o sprovođenju sporazuma postignutog između Teherana i Vašingtona o okončanju rata.
Kako je preneo Akisos, prema navodima administracije, razlog za promenu planova su logistički izazovi, a Vens je na konferenciji za novinare rekao da pregovori još nisu konačno potvrđeni i da bi iranski zvaničnici mogli da imaju poteškoće sa putnim aranžmanima.
- Američka delegacija je bila spremna da ode čim se ukaže prva prilika. Ali logistika ovih pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva - navela je Bela kuća i dodala da se očekuje skori početak tehničkih razgovora.
Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei ovlastio je iranske pregovarače da vode direktne razgovore sa SAD, uz poruku da to ne predstavlja prihvatanje stavova Vašingtona.
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