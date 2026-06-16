Svet

ZELENSKI LIKUJE POSLE NAPADA NA MOSKVU: Osetili ste domet ukrajinskih dalekometnih mogućnosti (VIDEO)

T.J.

16. 06. 2026. u 11:20

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PREDSEDNIK Ukrajine, Volodimir Zelenski, izjavio je danas da je Moskovska oblast osetila domet ukrajinskih dalekometnih mogućnosti.

ЗЕЛЕНСКИ ЛИКУЈЕ ПОСЛЕ НАПАДА НА МОСКВУ: Осетили сте домет украјинских далекометних могућности (ВИДЕО)

Foto: not supplied/WillWest News/Profimedia

- Ovog puta, Moskovska oblast je osetila domet ukrajinskih dalekometnih mogućnosti. Rafinerija nafte je pogođena na udaljenosti od 500 kilometara. Zahvaljujem ratnicima Službe bezbednosti Ukrajine, Snaga bespilotnih sistema, Snaga za specijalne operacije, Odbrambene obaveštajne službe Ukrajine i Raketnih snaga na njihovom efikasnom radu - rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, Rusija mora biti primorana da okonča rat protiv ukrajinskog naroda.

- Ukrajinsko oružje dugog dometa je jedna od važnih komponenti takvog pritiska. Ovo je pravedan odgovor na ruske udare i na produžavanje rata koji mora biti okončan - zaključio je predsednik Ukrajine.

Ranije danas, gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanjin, saopštio je da je ukrajinski dron oštetio moskovsku rafineriju nafte.

- Tokom protekla 24 sata, napadi neprijateljskih dronova na Moskvu su se nastavili. Jedan od dronova je oštetio objekat na teritoriji Moskovske rafinerije nafte. Nije bilo žrtava - napisao je Sobjanjin na platformi Maks.

Iz sedišta Ministarstva za vanredne situacije u Moskvi potom je saopšteno da je požar na teritoriji preduzeća lokalizovan i da je situacija pod kontrolom.

BONUS VIDEO: ZELENSKI SE OBRATIO IZ KIJEVA: Ne plašim se, naša vojska drži liniju fronta

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