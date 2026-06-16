ZELENSKI LIKUJE POSLE NAPADA NA MOSKVU: Osetili ste domet ukrajinskih dalekometnih mogućnosti (VIDEO)
PREDSEDNIK Ukrajine, Volodimir Zelenski, izjavio je danas da je Moskovska oblast osetila domet ukrajinskih dalekometnih mogućnosti.
- Ovog puta, Moskovska oblast je osetila domet ukrajinskih dalekometnih mogućnosti. Rafinerija nafte je pogođena na udaljenosti od 500 kilometara. Zahvaljujem ratnicima Službe bezbednosti Ukrajine, Snaga bespilotnih sistema, Snaga za specijalne operacije, Odbrambene obaveštajne službe Ukrajine i Raketnih snaga na njihovom efikasnom radu - rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.
Prema njegovim rečima, Rusija mora biti primorana da okonča rat protiv ukrajinskog naroda.
- Ukrajinsko oružje dugog dometa je jedna od važnih komponenti takvog pritiska. Ovo je pravedan odgovor na ruske udare i na produžavanje rata koji mora biti okončan - zaključio je predsednik Ukrajine.
Ranije danas, gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanjin, saopštio je da je ukrajinski dron oštetio moskovsku rafineriju nafte.
- Tokom protekla 24 sata, napadi neprijateljskih dronova na Moskvu su se nastavili. Jedan od dronova je oštetio objekat na teritoriji Moskovske rafinerije nafte. Nije bilo žrtava - napisao je Sobjanjin na platformi Maks.
Iz sedišta Ministarstva za vanredne situacije u Moskvi potom je saopšteno da je požar na teritoriji preduzeća lokalizovan i da je situacija pod kontrolom.
BONUS VIDEO: ZELENSKI SE OBRATIO IZ KIJEVA: Ne plašim se, naša vojska drži liniju fronta
Preporučujemo
ZELENSKI OBJAVIO UKRADENA DOKUMENTA O PUTINU: "Presreli smo poverljive papire ruske vlade" (FOTO)
14. 06. 2026. u 18:23 >> 18:23
RAT ULAZI U NOVU FAZU? Zelenski objavio detalje napada stotinama kilometara od fronta
10. 06. 2026. u 15:36
DA HITNO NAĐE REŠENjE! NATO saveznik uputio oštru poruku Zelenskom!
09. 06. 2026. u 19:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RUSI O NAPADU NA PRAVOSLAVNU SVETINjU: Američki "patriot" pogodio Kijevsko-pečersku lavru
MINISTARSTVO odbrane Rusije tvrdi da je Kijevsko-pečerska lavra pogođena raketnim sistemom protivvazdušne odbrane "patriot" američke proizvodnje, navodeći da bi jedan od razloga za to moglo da bude slanje Ukrajini tih raketa kojima je istekao rok korišćenja.
15. 06. 2026. u 10:10
ŠEF NEMAČKE VOJSKE IZDAO DRAMATIČNO UPOZORENjE: Evo kada će nas Rusija napasti, moramo biti spremni za borbu
NEMAČKA mora da se pripremi za ruski napad do 2029. godine, ili čak i ranije, izjavio je šef nemačke vojske za Politiko.
11. 06. 2026. u 16:23
ŠTA JE BRE OVO? Misteriozna životinja snimljena u Mačvi (VIDEO)
Kratak video, za koji se navodi da je nastao iz vozila na području Mačve.
13. 06. 2026. u 20:49
Komentari (0)