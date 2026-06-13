IRAN SE SPREMA ZA OPROŠTAJ: Poznat datum sahrane Ali Hamneia
VRHOVNI verski vođa Irana ajatolah Sejed Ali Hamnei biće sahranjen 9. jula u svetilištu Imama Reze, ogromnom verskom kompleksu u iranskom gradu Mešhed, nakon višednevnih oproštajnih i pogrebnih ceremonija u više gradova, saopštila je kancelarija zadužena za očuvanje i objavljivanje njegovog dela, prenosi iranska TV Press.
Prema objavljenom rasporedu, oproštajne ceremonije održaće se 4. i 5. jula u Teheranu u kompleksu džamije Imama Homeinia, dok je za 6. jul planirana pogrebna povorka u Teheranu.
Dan kasnije, 7. jula, slična procesija biće održana u svetom gradu Kom.
Finalna ceremonija zakazana je za 9. jul u Mešhedu, gde će Hamnei biti sahranjen u kompleksu svetilišta Imama Reze.
Organizatori su pozvali građane i vernike da prisustvuju ceremonijama, uz poruku da će ključnu ulogu u organizaciji imati javnost i verske strukture.
U saopštenju se navodi da se očekuje masovno prisustvo javnosti.
Iranska vlada je 1. marta potvrdila da je lider Islamske revolucije ajatolah Sejed Ali Hamneji ubijen dan ranije u napadu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.
(Tanjug)
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