IRAN SE SPREMA ZA OPROŠTAJ: Poznat datum sahrane Ali Hamneia

VRHOVNI verski vođa Irana ajatolah Sejed Ali Hamnei biće sahranjen 9. jula u svetilištu Imama Reze, ogromnom verskom kompleksu u iranskom gradu Mešhed, nakon višednevnih oproštajnih i pogrebnih ceremonija u više gradova, saopštila je kancelarija zadužena za očuvanje i objavljivanje njegovog dela, prenosi iranska TV Press.

Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Prema objavljenom rasporedu, oproštajne ceremonije održaće se 4. i 5. jula u Teheranu u kompleksu džamije Imama Homeinia, dok je za 6. jul planirana pogrebna povorka u Teheranu.

Dan kasnije, 7. jula, slična procesija biće održana u svetom gradu Kom.

Finalna ceremonija zakazana je za 9. jul u Mešhedu, gde će Hamnei biti sahranjen u kompleksu svetilišta Imama Reze.

Organizatori su pozvali građane i vernike da prisustvuju ceremonijama, uz poruku da će ključnu ulogu u organizaciji imati javnost i verske strukture.

U saopštenju se navodi da se očekuje masovno prisustvo javnosti.

Iranska vlada je 1. marta potvrdila da je lider Islamske revolucije ajatolah Sejed Ali Hamneji ubijen dan ranije u napadu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

(Tanjug)