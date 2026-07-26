IZNENAĐUJUĆA PORUKA IZ TEHERANA: Obustavljamo napade na Ameriku
Iran će obustaviti napade sve dok Sjedinjene Amričke Države poštuju pauzu u udarima na iransku teritoriju, ali Teheran ostaje skeptičan prema namerama Vašingtona, izjavio je danas neimenovani visoki iranski zvaničnik za Rojters.
Zvaničnik je naveo da je Iran tu poruku već preneo SAD.
"Stav Irana ostaje ’napad za napad’: ako napadi prestanu, i Iran će obustaviti svoje operacije", rekao je iranski zvaničnik dan nakon što je Vašington obustavio napade posle 13 uzastopnih noći vazdušnih udara na Iran.
Zvaničnik je istakao da u Iranu postoji više skepticizma nego optimizma povodom obustave napada.
"Preovladava mišljenje da je ta pauza taktičke prirode, a ne da je iskrena", naveo je zvaničnik.
Portparol iranske vojske Mohamed Akraminija izjavio je ranije danas da je Iran obustavio svoje vojne operacije nakon što su SAD zaustavile napade tokom prethodne dve noći.
Teheran istovremeno tvrdi da su njegovi uzvratni udari primorali Vašington da preispita svoju regionalnu strategiju.
"Amerikanci su obustavili svoje napade tokom prethodne dve noći. Pošto se naša strategija u osnovi zasniva na uzajamnom odgovoru, i mi smo obustavili naše vojne operacije", rekao je Akraminija, prenosi Al Arabija.
(Tanjug)
Preporučujemo
PUTINOVA PORUKA ZAPADU: Podelili ste Srbe u više država i pustili duha iz boce (VIDEO)
26. 07. 2026. u 17:54
TAJFUN NOUL POGODIO JUG KINE: Dva dana će biti ekstremnih padaljvina i udara vetra
26. 07. 2026. u 17:45
KRVAVI PIR U BERLINU! Merc: Teroristi hoće da unište naše društvo
26. 07. 2026. u 17:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NESTAO PRE 20 GODINA, PRONAĐEN MRTAV U ŠIBLjU: Telo identifikovano po zubima, MISTERIJA i dalje nije rešena
Rasel Skozi, IT stručnjak iz Velsa koji je nestao 2002. godine, pronađen je mrtav posle više od 20 godina u gustom šiblju nedaleko od Svonsija. Njegovi posmrtni ostaci identifikovani su pomoću stomatoloških kartona, ali...
24. 07. 2026. u 16:35 >> 17:07
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KAMERA OSTALA UPALjENA: Pobegao od medveda na Tari na drvo, a onda ga je ugledao odozdo (VIDEO)
NA PLANINI Tara ljubitelji prirode su nedavno, prilikom šetnje, sreli medveda, objavljeno je u Fejsbuk grupi "Ljubitelji planine Tare".
26. 07. 2026. u 12:14 >> 13:15
Komentari (0)